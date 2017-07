Marca: Monaco prihvatio ponudu Reala za Mbappea vrijednu 180 miliona eura

Kylian Mbappe (Foto: EPA)

U svijetu nogometa se priprema velika senzacija nakon što je Monaco navodno prihvatio ponudu Real Madrida za svog napadača Kyliana Mbappea koja je vrijedna 180 miliona eura.

Ukoliko zaista Mbappe pređe u Real, to će biti novi rekord kada je riječ o visini transfera. Podsjetimo, još uvijek aktuelni rekorder je Paul Pogba koji je iz Juventusa prešao u Manchester United prošle godine za 105 miliona eura.



Real će isplatiti Monacu 160 miliona eura, plus 20 miliona eura bonusa. Bonusi bi mogli porasti i na 30 miliona eura.



Monaco je prvobitno tražio 190 miliona eura, no, dogovor je postignut na 180 miliona eura.



Mbappe će tako pojačati napad Kraljeva nakon što je klub napustio Alvaro Morata i prešao u Chelsea. Potpisat će šestogodišnji ugovor, a po sezoni će zarađivati sedam miliona eura.



Međutim, još uvijek se priča i o prelasku Neymara iz Barcelone u PSG, a taj transfer bi bio vrijedan 222 miliona eura, što bi također bio novi rekord.