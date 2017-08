Nogometaši Manchester Uniteda pobijedili su na Old Traffordu u okviru prvog kola Premiershipa ekipu West Hama rezultatom 4:0.

Nogometaši Manchester Uniteda pobijedili su na Old Traffordu u okviru prvog kola Premiershipa ekipu West Hama rezultatom 4:0.

Man United 4-0 West Ham FT:



Shots: 22-6

Pass accuracy: 85%-79%

Chances created: 13-4

Possession: 54%-46%



Mourinho's men off to a flyer. 🔥 pic.twitter.com/PSSS0ZhbwR — Squawka Football (@Squawka) 13. kolovoza 2017.

Crveni đavoli su se ponovo ovog ljeta pojačali, a menadžer Jose Mourinho želi vratiti naslov na Old Trafford pa su u takvom žestokom ritmu i krenuli u današnju utakmicu.Stvorili su veliki broj šansi u prvom poluvremenu, a jednu od njih iskoristio je novajlija Lukaku u 33. minuti.Odlično je smirio nisku loptu koju je poslao Rashford, napravio korak i uputio prekrasan udarac koji je pronašao put do gola.Na otvaranju drugog poluvremenu belgijski napadač je udvostručio prednost. Mkhitaryan je savršeno uputio centaršut iz slobodnjaka, a Lukaku je uspio najviše skočiti u blizini bijele tačke te odlično glavom pogoditi za 2:0.Mogli su Čekićari smanjiti rezultat šest minuta kasnije kada je Arnautović ispratio centaršut i uputio dobar udarac glavom koji je pogodio prečku.Uzvratio mu je Rashford s druge strane nakon što je iznenadio golmana šutem s ivice šesnaesterca, ali je pogodio stativu.Ipak, United je uspio postići još dva gola do kraja. Prvo je rezervista Martial pogodio na asistenciju danas odličnog Mkhitaryana, a onda je uputio dodavanje za Pogbu, koji postavlja konačnih 4:0.Hrvatski stručnjak na klupi West Hama je tako doživio prvi poraz od Uniteda na Old Traffordu.