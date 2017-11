Ekipa Manchester Cityja savladala je Arsenal rezultatom 3:1 u meču 11. kola engleskog Premiershipa i tako zadržala vodeću poziciju na tabeli.

Ekipa Manchester Cityja savladala je Arsenal rezultatom 3:1 u meču 11. kola engleskog Premiershipa i tako zadržala vodeću poziciju na tabeli.

Manchester City je u vodstvo stigao u 19. minuti susreta kada je nakon nekoliko propuštenih prilika Kevin De Bruyne postigao gol i doveo svoju ekipu u vodstvo. Arsenal je do poluvremena pokušao poravnati rezultat, no u završnici napada nisu bili koncentrisani pa je prvih 45 minuta završeno s minimalnom prednošću domaće ekipe.



Već u petoj minuti drugog poluvremena Monreal je srušio Sterlinga, a sudija Oliver i pored velikog protesta igrača Arsenala pokazao na bijelu tačku. Siguran je bio Sergio Aguero koji je poslao Cecha u jednu, a loptu u drugu strani i tako produžio agoniju golmana Arsenala koji od dolaska na Emirates nije odbranio niti jedan od 14 penala.



Topnici su se u 65. minuti vratili u igru. Rezervista Lacazette iskoristio je asistenciju Ramseyja i loptu pospremio u mrežu Edersona, a kada je tim iz Londona bacio sve karte u napad i pokušao stići makar do jednog boda, Manchester City je na drugoj strani iz očiglednog ofsajda postigao treći gol i riješio pitanje pobjednika.



Wenger je još jednom pokušao s izmjenama promijeniti ritam utakmice, no greške koje iz godinu u godinu pravi da li u izboru igrača na terenu, taktike ili transfer politike još jednom su pokazale koliko je Arsenal daleko od onoga što je prije deset godina na Otoku predstavljao.



Sead Kolašinac na terenu je proveo svih 90 minuta.







Nakon 11 odigranih utakmica Manchester City će ostati vodeća ekipa s 31 osvojenim bodom, dok je Arsenal na šestoj poziciji sa 19 osvojenih bodova.