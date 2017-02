Luis Enrique: Cilj nam je da pobijedimo PSG, tražimo zamjenu za Vidala

Barcelona je u subotu ostala bez Aleixa Vidala koji je doživio povredu skočnog zgloba, a trener Katalonaca osim o utakmici osmine finala Lige prvaka protiv PSG-a razmišlja i o eventualnoj zamjeni za povrijeđenog igrača.

Barcelona je u subotu ostala bez Aleixa Vidala koji je doživio povredu skočnog zgloba, a trener Katalonaca osim o utakmici osmine finala Lige prvaka protiv PSG-a razmišlja i o eventualnoj zamjeni za povrijeđenog igrača.

Pravila u La Ligi dozvoljavaju klubovima da dovedu zamjenu i izvan prelaznog roka u slučaju teške povrede. To može biti igrač iz lige ili igrač bez ugovora.



"Aleix je bolje i situacija se popravlja svakim danom. Kada izgubimo igrača na ovakav način, moramo razmisliti o dovođenju zamjene. Naša ekipa nije velika, tako da tražimo igrača koji će nam odgovarati", izjavio je Enrique.



Međutim, on i njegova ekipa su fokusirani na večerašnju utakmicu protiv PSG-a u osmini finala Lige prvaka.



"Imamo dobre rezultate na Parku prinčeva, uvijek smo dobro igrali na tom stadionu. Nikad se nismo suočili s lošim timom PSG-a, a njihov trener nas dobro poznaje. Zaista, niko protiv nas nije igrao koliko je to činio Emery. PSG-u je trebalo nekoliko mjeseci da uhvati vrhunsku formu, tako da će ovo biti težak dvomeč. Cilj nam je da pobijedimo i ne razmišljamo o revanšu", rekao je Enrique.



Utakmica PSG - Barcelona počinje u 20:45 sati.