Luis Enrique: Ako je PSG mogao postići četiri gola, Barcelona može šest

Luis Enrique (Foto: EPA)

Forma Barcelone ulijeva samopouzdanje treneru Luisu Enriqueu uoči revanša protiv PSG-a u osmini finala Lige prvaka pa je optimističan uprkos tome što su Parižani pobijedili rezultatom 4:0.

Forma Barcelone ulijeva samopouzdanje treneru Luisu Enriqueu uoči revanša protiv PSG-a u osmini finala Lige prvaka pa je optimističan uprkos tome što su Parižani pobijedili rezultatom 4:0.

"Nemamo šta izgubiti, ali možemo mnogo dobiti. Ako su oni mogli postići četiri gola, onda mi možemo šest. Bez sumnje, moramo biti strpljivi jer je rezultat prve utakmice jasan, no, tek smo na pola puta. Morat ćemo napraviti mnogo toga tokom utakmice i nametnuti našu dominaciju u napadu i odbrani, jer je PSG opasan protivnik i otežat će nam posao", izjavio je Luis Enrique.



On smatra da ima svoje adute.



"Svaki od 20 igrača koje imam na raspolaganju može igrati u ekipi. Imamo mnogo sistema igre, ali ne želim ništa otkrivati. Svi moraju biti profesionalni te znati da sport donosi različite situacije. Ovom timu nije trebao ovakav povratak jer smo igrali veoma dobro u prvim utakmicama", rekao je trener Barcelone.



Navijači na Camp Nou stadionu će u srijedu dočekati obje ekipe, a Luis Enrique se nada konstantnoj podršci.



"Svakoj nogometnoj utakmici trebaju emocije, posebno ovoj. Igrači trebaju biti mirni, ali ne i navijači. Camp Nou treba biti ekspres lonac 20 minuta prije početka utakmice pa sve do kraja. Trebaju nam hiperaktivni navijači", kazao je Luis Enrique.



Istakao je da se golman Marc-Andre ter Stegen ne treba brinuti za penale u slučaju da dođe do produžetaka, a potom i do izvođenja udaraca s bijele tačke.



"Ne treba se brinuti za to, on zna da ih treba spriječiti da postignu gol, dok naši igrači znaju da li su manje ili više spremni da izvode penale", završio je Luis Enrique.



Barcelona i PSG igraju u srijedu.