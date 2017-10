Lopez: Jednog dana ću razgovarati s Icardijem

Argentinski nogometaš Udinesea Maxi Lopez je izjavio da će jednog dana ipak ponovo razgovarati sa sunarodnjakom i napadačem Intera Maurom Icardijem koji mu je "oteo" suprugu Wandu Naru.

Argentinski nogometaš Udinesea Maxi Lopez je izjavio da će jednog dana ipak ponovo razgovarati sa sunarodnjakom i napadačem Intera Maurom Icardijem koji mu je "oteo" suprugu Wandu Naru.

Lopez i Icardi su bili saigrači u Sampdoriji i dobri prijatelji, a to prijateljstvo se raspalo nakon što je Lopezova bivša supruga Wanda počela vezu s Icardijem.



Maxi sada igra za Udinese, a dosad je odbijao rukovati se s Maurom prije međusobnih utakmica. Ipak, on će jednog dana razgovarati s nekadašnjim prijateljem, a autobiografiju neće napisati.



"Nikada nisam pridavao važnost ovom problemu. Imao sam nekoliko ponuda za autobiografiju, ali nisam osoba koja bi je napisala. To je za prave šampione, za nekoga ko zaista ima o čemu pričati. S Icardijem ću razgovarati jednog dana, ali to nije nešto što me drži budnim noću", izjavio je Lopez.



Legandarni Argentinac Diego Maradona je kritikovao Icardija zbog miješanja u brak svog saigrača.



"Maradona nema filtere, on govori ono što misli. Nije govorio zato što mi je prijatelj, samo jednom smo se sreli prije nekoliko godina na humanitarnoj utakmici", završio je Lopez.