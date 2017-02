Ligue 1: Metz pobijedio Marseille i pobjegao sa dna tabele

Metz je pomalo neočekivano savladao Marseille rezultatom 1:0 u okviru 23. kola Ligue 1.

Metz je pomalo neočekivano savladao Marseille rezultatom 1:0 u okviru 23. kola Ligue 1.

Domaći su se prije ovog okršaja nalazili u opasnoj zoni i težili su da osvoje tri boda. No, gosti su bili favoriti. Igrala se 27. minuta kada je Thauvin imao dobru priliku za Marseille. Ipak, loše je šutirao i golman domaćih je bez većih problema zaustavio njegov udarac. Do kraja prvog poluvremena najčešće se igralo između dva šesnaesterca, a golova nije bilo.



I u nastavku gosti su nastavili sa napadima. U 58. minuti Gomis je postigao pogodak koji je poništen zbog ofsajda. Nakon toga je uslijedio period gdje se najčešće igralo između dva šesnaesterca. U posljednjih deset minuta utakmice bude se i domaći. Erdinc je u 80. minuti imao sjajnu priliku, ali nije postigao pogodak. No, tri minute poslije Jouffre je izveo slobodan udarac, a lopta je zakačila jednog igrača gostiju u živom zidu, promijenila smjer i završila u mreži za 1:0.



Izabranici Rudija Garcije pokušavali su do kraja meča poravnati rezultat, ali nisu uspjeli. Ostalo je 1:0. Ovo je prva pobjeda Metza nad Marseillom na svom stadionu nakon februara 2006. godine.



Metz je prije utakmice bio pretposljednji, ali su nakon velikog trijumfa sa devetnaestog stigli do četrnaestog mjesta, uz utakmicu više. Marseille je ostao šesti sa 33 osvojena boda.