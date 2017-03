Ligue 1: Guingamp "peticom" počastio Bastiju, preokreti Nantesa i Lillea u gostima

U 29. kolu francuske Ligue 1 odigrano je nekoliko zaista zanimljivih duela, a na četiri večerašnje utakmice postignuto je 15 golova.

Guingamp je dočekao Bastiju i počastio je sa pet pogodaka u mreži. Nakon prvih 45 minuta mreže se nisu tresle i činilo se da će i drugo poluvrijeme ponuditi veoma malo ljubiteljima fudbala, no palo je čak pet pogodaka.Najprije je Salibur pogodio mrežu gostiju u 47. minuti, a Deaux u 56. je udvostručio prednost. Kada je Danic u 61. minuti dobio drugi žuti karton i ostavio goste sa deset igrača bilo je jasno da bodovi ostaju na Roudourouu. Do kraja susreta Briand (70.), Bias (78.) i Mendy (86.) su povećali rezultat na konačnih 5:0.Nantes je gostovao u Montpellieru i trijumfovao je nakon preokreta rezultatom 3:2. Domaćin je poveo u 12. minuti preko Mouniea, a Nakoulma je u 24. izjednačio rezultat.Isti igrač je u 68. minuti doveo Nantes u vodstvo, a kada je Boudebouz u 84. minuti pogodio za 2:2 činilo se da će to biti i konačan rezultat susreta. Ipak, minutu prije kraja Sala je na Kačaniklićevu asistenciju pogodio za trijumf gostiju od 3:2.Kao i Nantes, i Lille je slavio u gostima kod Nancyja nakon preokreta. Nancy je poveo u 31. minuti, a strijelac je bio Dia. De Preville je iz penala u 63. minuti izjednačio, a pobjedu Kanarincima donio je Lopes u 81. minuti.Rennes i Dijon su podijelili bodove odigravši 1:1. Gosti su poveli u 42. minuti preko Tavaresa, a konačnih 1:1 postavio je Said u 58. minuti susreta.