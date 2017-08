Liverpool je u prvoj utakmici play offa za plasman u grupnu fazu Lige prvaka u gostima rezultatom 2:1 savladao Hoffenheim. Na pragu Lige prvaka je APOEL koji je rezultatom 2:0 kod kuće pobijedio Slaviju iz Praga. Remi bez golova upisali su Sporting Lisabon i FCSB, dok je CSKA Moskva u gostima savladala Young Boyse (1:0).

Hoffenheim je mnogo bolje otvorio meč protiv Liverpoola. Tokom prvih 10 minuta obilazili su oko šesnaesterca Redsa, lagano prijetili i stezali obruč, u jednom momentu tražili penal nakon što je Lovren reagovao u kaznenom prostoru. Domaći su smatrali da je hrvatski reprezentativac igrao rukom.



Penal su dobili u 11. minuti kada je Bjorn Kuipers start Loverna nad Gnabryjem okarakterisao dovoljno oštrim za udarac s 11 metara. Odgovornost je preuzeo Kramarić koji blago šutira pravo u Mignoleta koji brani njegov udarac.



Kazna je mogla stići samo četiri minute kasnije kada Salah izlazi na golmana domaćeg tima, ali šutira pored gola.



Uslijedio je mirniji period igre, a onda je bh. reprezentativac Ermin Bičakčić napravio prekršaj u 34. minuti nakon čega je dobio žuti karton. Prekršaj Hoffenheima iskoristio je desni bek Redsa Alexander-Arnold koji pogađa za 1:0 sa oko 25 metara.



U finišu prvog poluvremena domaći su mogli do izjednačenja, ali Wagner pogađa stativu, a Gnabryjev udarac brani Mignolet.



Potom je u sudijskoj nadoknadi nakon centaršuta iz kornera šansu za Liverpool imao Lovren koji šutira pored gola.



Prvu veću šansu u drugom dijelu Redsi su imali u 51. minuti kada udarac Manea brani Baumann. Naredne šanse za goste stigli su u 70. i 71. minuti, ali Salah i Lovren nisu pronašli put do mreže.



Ipak, put do mreže uspijeva pronaći rezervista Milner koji uz malo sreće, jer je lopta dodirnula protivničkog igrača, matira Baumanna za 2:0.



Redsi su imali ogromnu prednost koju su poljuljali u 87. minuti kada Uth pogađa za 2:1, a golu je prethodilo loše postavljanje odbrane Liverpoola.



U sudijskoj nadoknadi Hoffenheim je mogao i do remija, ali je Demirbay nakon centaršuta Kramarića iz slobodnog udarca iz sjajne pozicije šutirao glavom preko gola.



Ermin Bičakčić je igrao do 52. minute kada ga je zamijenio Nordtveit.







Kiparski APOEL je kod kuće rezultatom 2:0 pobijedio Slaviju Prag iz Češke, a golove su postigli De Camargo (2') i Aloneftis (10'). Od 72. minute u dresu gostiju igrao je bh. fudbaler Muris Mešanović.



Ruski predstavnik CSKA je u gostima autogolom Kasima iz sudijske nadoknade savladao švicarski tim Young Boyse (1:0), dok su portugalski Sporting i FCSB (donedavno poznat kao Steaua Bukurešt) iz Rumunije remizirali (0:0).



Uzvrati su na rasporedu naredne sedmice.