Napadač FK Željezničar Ivan Lendrić ove sezone igra fantastično, prvi je strijelac Premijer lige BiH i ključni faktor dobrih rezultata Plavih koji su se uključili u borbu za titulu. On je tokom posjete redakciji portala Klix.ba govorio o pripremama ekipe, dvije vezane pobjede u nastavku sezone, ciljevima kluba s Grbavice, odbijenoj ponudi iz Kine, životu u glavnom gradu BiH, a ekskluzivno je otkrio da bi mogao postati član Zmajeva.

Plavi odlično pripremljeni, pojačanja kvalitetna

Odbio unosnu ponudu iz Kine kako bi pomogao Željezničaru, želi otići uz trofej

Golovi bitni samo ako donose bodove, Željo juriša na duplu krunu

Uživa u naklonosti navijača i životu u Sarajevu

Volio bi zaigrati za Hrvatsku, dobio bh. pasoš i razgovarao s Baždarevićem

Nakon priprema u BiH i Turskoj, Plavi su u nastavku sezone pobijedili Krupu, a potom i Mladost DK."Dobro smo se pripremili, radili smo 15-20 dana u Sarajevu, uglavnom smo trčali, radili na fizičkoj spremi, dok smo se u Turskoj fokusirali na taktiku igrajući protiv kvalitetnijih protivnika. Što se tiče dvije odigrane utakmice u proljetnom dijelu sezone, možemo biti zadovoljni jer smo osvojili maksimalnih šest bodova. U Krupi smo odigrali rutinski, dok smo protiv Mladosti DK nekih 25 ili 30 minuta ostali dužni navijačima. Ipak, vjerujem da ćemo to popraviti u narednim mečevima", izjavio je Lendrić za portal Klix.ba.Trener Plavih Slavko Petrović mnogo traži od igrača, ali ih odlično pripremi za izazove koji ih čekaju. Pokazao je to dok je vodio Radnik s kojim je osvojio Kup BiH ostvarivši historijski uspjeh, a potom dokazao u Željezničaru koji izgleda i igra odlično."Pripreme su najteže koje sam prošao u karijeri, a dosta trenera sam promijenio. Bilo je teško na pripremama, dok su treninzi uslovno rečeno lakši. Međutim, sve je dobro, svaki trener ima svoje zahtjeve, a mi to moramo prihvatiti. S trenerom imam korektan, profesionalan odnos", rekao je napadač Želje.Plavi su prvu utakmicu na Grbavici u proljetnom dijelu prvenstva odigrali protiv Mladosti DK u subotu, a pobjedu su izborili u sjajnoj atmosferi koju su napravili navijači."Lijepo je igrati pred punim stadionom, mi imamo takve navijače zbog kojih se i u gostima osjećamo kao kući. Tako je bilo na gostovanju kod Krupe. Atmosfera je bila fenomenalna", istakao je Lendrić.Željezničar je tokom zimskog prijelaznog roka doveo nekoliko zvučnih pojačanja zbog kojih je ekipa znatno kvalitetnija u odnosu na jesenji dio prvenstva."Teško je govoriti o tome ko je najveće pojačanje, ali je činjenica da smo najviše problema imali na lijevom krilu. Ipak, doveli smo fantastičnog igrača Gorana Zakarića, kojeg cijenim. Vjerujem da će uskoro biti u top formi. Ostala pojačanja smo korektno primili i pomogli im da se uklope. Smatram da će se svi dokazati kao pojačanja te da smo puno jači nego ranije", smatra Ivan.On je imao priliku napustiti Željezničar dva dana prije nastavka sezone, stigla je unosna ponuda iz Kine, no, u dogovoru s trenerom Petrovićem i kapitenom Zajkom Zebom odlučio je ostati do kraja sezone."Imali smo trening u Halilovićima, menadžer me je kontaktirao i rekao mi je sve o ponudi iz Kine. Iskreno, zainteresovao sam se, u prvi mah sam želio otići, ali sam poslije sjeo i razmislio. Naravno, riječ kluba je posljednja, da je Željo želio da idem, ja bih otišao. Ponuda za mene i klub je bila takva da se ne može odbiti. Ipak, razgovarao sam s Petrovićem, Zebom i sportskim direktorom Ćenanom pa smo odlučili da ostanem. Da sam otišao, sve bi palo u drugi plan, Premijer liga i Kup BiH, ne zato što sam ja nešto bitan, nego klub nije doveo zamjenu. Cijenim Stevu Nikolića, vjerujem da bi me mogao zamijeniti i postizati golove, ali je klub odlučio da za mene trenutno nema zamjene te da bi bilo pametno da ostanem do ljeta. Složio sam se i ostao", izjavio je napadač Plavih.Međutim, ovo će biti njegova posljednja polusezona u dresu tima s Grbavice."Ova odluka neće ništa pokvariti. Ne znam da li će me kineski klub čekati, ali sve govori da je ovo moja posljednja polusezona u Želji. Nikad ne valja govoriti unaprijed, ali se ide prema tome da naljeto odem", riječi su našeg sagovornika.Ipak, Ivan želi otići s trofejem."Trener je rekao da idemo na sve, odnosno na prvenstvo i kup, tako da nema alibija. Bodovni zaostatak je mali, a utakmica ima još dosta. Mnogo bodova je u igri i imamo realne šanse da prestignemo ekipe iznad nas. Svi pričaju o Zrinjskom koji ima 22 podjednako dobra igrača, međutim, Sarajevo se ne spominje u borbi za titulu, a gazi sve redom. O tome sam pričao sa saigračima. Gradskog rivala niko ne spominje, a imaju osam pobjeda u nizu i najbolju odbranu u ligi. Prednost im je što ih ne spominju, manji je pritisak. Ekipa se nije mijenjala, rade dobar posao s trenerom Mehmedom Janjošem i kandidati su za titule. No, mi imamo svoje ciljeve, kako trener Petrović kaže, ili si prvak, ili je smak svijeta", dodao je Lendrić.Željo će u četvrtfinalu Kupa BiH igrati protiv Radnika iz Bijeljine, branioca titule u ovom takmičenju, čiji je trener ranije bio aktuelni šef stručnog štaba Plavih Slavko Petrović."Petrović nam je prednost jer poznaje Radnik. Radi se o tvrdom protivniku, primaju malo golova, ali ih postižu. Ipak, mislim da smo bolji, no, moramo to dokazati na terenu. Lakše nam je što se uzvrat igra na Grbavici", rekao je popularni kapetan Ivan.Narednog vikenda Željezničar gostuje Metallegheu."Metallegheu je svaki bod bitan, poznajem trenera Matu Neretljaka, velikog profesionalca. Radi se o kvalitetnoj ekipi, ali mi ne idemo na bod, nego na pobjedu. Bit će teško, ali vjerujem u trijumf", kazao je Lendrić.On je trenutno prvi strijelac lige sa 12 postignutih golova. Ipak, njemu je važno samo to što njegovi golovi donose dobre rezultate."Već sam ranije bio prvi strijelac Premijer lige BiH, a kada sam drugi put došao ovdje, znao sam da ne mogu puno dobit ako budem najbolji igrač ili strijelac. To mi nije teret, ali mi je drago kad moji golovi donose bodove ekipi. Međutim, ako ću pogađati dok moja ekipa gubi, to nema smisla, odnosno nema težinu. Puno je ljepše kad si prvi, kad osvojiš trofej", istakao je dvadesetpetogodišnji nogometaš.Premijer liga BiH se ove sezone igra u formatu od 12 klubova."Puno je kvalitetnija nego ranije, kao i suđenje. Kada uporedim u odnosu na ranije, sve je zaista bolje. Pogledajte u Hrvatskoj i Srbiji šta sudije rade, to je cirkus i sramota. Derbi Hajduka i Dinama je gadljivo gledat, to je nevjerovatno šta Hajduku rade, ne kažem to jer sam navijač splitskog kluba. Zaista ne znam kad se posljednji put dogodilo nešto slično u bh. ligi. Na našim derbijima je suđenje bilo fantastično", smatra Lendrić.Zbog svojih igara i golova je postao miljenik navijača."Drago mi je što me cijene, zaslužio sam to svojim igrama i zalaganjem. Ipak, moramo se svi dokazivati, navijači su s pravom zahtjevni, daju maksimum, ali i traže. Oni su uz nas i kad gubimo, ne okreću nam leđa. Hvala im na tome, moramo do kraja igrati maksimalno kako bismo slavili svi zajedno. Odlazak iz Željezničara želim obilježiti trofejem, fali mi to u karijeri, mnogo puta sam bio drugi i gubio finala. Imam osjećaj da ću osvojiti trofej sa Željom", rekao je ubojiti napadač.U Sarajevu se osjeća odlično, kao kod kuće, što mu je veoma bitno, kako na terenu, tako i van njega."U Milsamiju sam dobio vrhunski ugovor, ali sam ostao samo 15 dana. Odlučio sam da idem, jer sam momak koji ne pruža maksimum ako se ne osjećam dobro. Platio sam svoju odštetu i otišao. S druge strane, u Sarajevu mi je sve idealno, svi znaju da sam ovdje došao za mrvice, igrao sam za najmanji ugovor u karijeri. Naravno, danas imam bolji ugovor kojim sam zadovoljan. Osim toga, sve mi odgovara, ljudi, klima, hrana i navijači", kazao je Lendrić govoreći o glavnom gradu BiH.On je prošao sve selekcije reprezentacije Hrvatske, ali za seniorski tim nikad nije debitovao. Za svoju bi zemlju volio zaigrati, no, za portal Klix.ba je otkrio da odnedavno posjeduje bh. pasoš, da je razgovarao sa selektorom Mehmedom Baždarevićem te da bi rado zaigrao i za reprezentaciju BiH."Tačno je da sam prošao sve selekcije Hrvatske, kao i svaki igrač, volio bih zaigrati barem na prijateljskoj utakmici. Međutim, ima puno odličnih napadača koji ne mogu doći u reprezentaciju. S druge strane, imam bh. pasoš i obavio sam razgovor s Baždarevićem. Na njemu je hoće li me zvati, ja se neću nikom nametati. Volje s moje strane ima", završio je Lendrić.