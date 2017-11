Večerašnjim susretima završeno je četvrto kolo Evropske lige, a na šest susreta u grupama J, K i l viđeno je ukupno 11 pogodaka.

Hertha je povela već na samom otvaranju susreta kada je Selke pogodio mrežu gostiju u 16. minuti. Isti igrač je bio precizan i u 73. minuti za tri boda berlinske ekipe. Vedad Ibišević je susret odgledao sa klupe za rezervne igrače Herthe.Gosti su, svjesni da im bod širom otvara vrata nokaut faze, na San Mames došli "parkirati autobus". U svojim namerama švedski klub je uspijevao sve do 70. minute kada je iskusni Aduriz pogodio za 1:0. Athletic je ostao s igračem manje u 89. minuti kada je isključen Nunez, ali to nije pomoglo gostima da dođu do boda.Dosadan susret na Olimpicu odlučen je u 90+3. minuti susreta, a pogodak za tri boda Rimljana djelo je gostujućeg igrača Le Marchanda koji je postigao autogol. Senad Lulić je u igru ušao u 59. minuti kada je zamijenio Murgiju. Lazio je ovom pobjedom osigurao prolazak u nokaut fazu tamičenja.Susret u Arnheimu je obilovao grubostima, te je ukupno na njemu viđeno osam žutih i dva crvena kartona. Waregem je do pogotka stigao već u 3. minuti kada je pogodio Baudry. U 22. minuti igrač gostiju Madu je isključen, a istu sudbinu je doživio igrač domaće ekipe Buttmer u 52. minuti. Kaya je u 70. minuti postavio konačnih 0:2.Nakon što u prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, Bentdner je u 54. minuti uspješno realizovao penal i donio prednost domaćoj ekipi, ali je Kokorin u 90+4. minuti uspio donijeti bod zenitu.Juanmi je u 31. minuti načeo mrežu gostiju, a na drugi pogodak se čekalo do 70. minute kada je De La Bella drugi put matirao nemoćnog Gačevskog za ovjeru pobjede Real Sociedada. Konačnih 3:0 postavio je Jon u 81. minuti.