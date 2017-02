Fudbaleri Lazija savladali su na svom terenu u okviru 26. kola Serije A ekipu Udinesea s minimalnih 1:0.

U prvom poluvremenu vrijedno pomena bila je prilika za goste preko Thereaua te stativa koju je pogodio veznjak domaćih Parolo.U nastavku je Udinese imao ponovo dvije velike šanse, ali su neprecizni bili Thereau i Jankto.U 72. minuti uslijedila je kazna. Immobile je samouvjereno izveo penal i doveo Rimljane u vodstvo.Bh. reprezentativac Senad Lulić odigrao je cijeli susret za pobjedničku ekipu.Lazio je s ovom pobjedom prestigao Inter te je sada petoplasirana ekipa Serije A. Udinese je pao na 15. poziciju.Milan je golom Bacce iz penala došao do velika tri boda protiv Sassuola u gostima. Deset minuta ranije imali su i domaći penal, ali je Berardi promašio cijeli gol.Golovima Birse i Castra Chievo je došao do pobjede protiv Pescare, dok je Cagliari nakon preokreta slavio protiv Crotonea u gostima.Za domaće je pogodio Stoian, a slavlje gostima osigurali su Joao Pedro i Borriello.Bologna je golom Vivianija vodila protiv Genoe sve do 94. minute. Tada se ukazao Ntcham koji donosi domaćim izjednačenje. Treba istaći da su gosti od 75. minute igrali s igračem manje nakon isključenja Torosidisa.