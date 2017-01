Inter je u okviru četvrtfinala Kupa Italije na stadionu Giuseppe Meazza odmjerio snage sa Lazijom, a gosti iz Rima na kraju su slavili rezultatom 2:1.

Na taj način izborili su plasman u polufinale jer se u ovoj fazi takmičenja igra samo jedna utakmica. Protivnika će saznati u srijedu kada će Roma na Olimpicu ugostiti Cesenu.



Bh. reprezentativac Senad Lulić odigrao je svih 90. minuta u dresu rimskog tima, a u 20. minuti upisao je i asistenciju, dok je u posljednjoj minuti prvog poluvremena zaradio i žuti karton.



Igrao se 4. minut kada je Ivan Perišić isprobao svoj šut sa nekih 20 metara. No, lopta je prošla nekoliko centimetara pored desne stative. Banega je u 14. minuti iz velike udaljenosti pokušao iznenaditi Marchettija, ali nije bio precizan. Ofanziva Intera nastavila se i dvije minute poslije. Kondogbia je sa vrha šesnesterca dobro pucao, ali pogađa stativu.







Kazna za promašaje stiže u 20. minuti. Anderson je nakon dobrog centaršuta Lulića glavom matira Handanoviča za 0:1.



Domaći su mogli poravnati u 35. minuti. Marcelo Brozović je imao dobru priliku, ali je čuvar mreže Lazija sjajno intervenisao. U 43. minuti Palacio je dobro šutirao. Ipak, njegov udarac je izblokiran. Gosti iz Rima imali su minimalnu prednost na poluvremenu.



Premda se očekivalo kako će u nastavku domaći krenuti snažno, to se nije desilo. U 54. minuti Miranda je napravio prekršaj za kazneni udarac, a dobio je i crveni karton. Biglia je bio precizan sa jedanaest metara za 0:2. Strijelac prvog gola za Lazio Felipe Anderson našao se u dobroj prilici u 65. minuti, ali je rezultat ostao nepromijenjen.



U 77. minuti Radu je zaradio drugi žuti karton pa su snage na terenu bile poravnate. To je probudilo domaće koji preko Brozovića u 84. minuti smanjuju rezultat na 1:2. Nogometaši Intere napadali su do kraja utakmice, ali nisu uspjeli stići do poravnanja koje bi utakmicu odvelo u produžetke. Na taj način zaustavljena je pobjednička serija Nerazzurra.



Velike su šanse da će se u polufinalu igrati rimski derbi, dok drugi par čine Juventus - Napoli.