Fenjeraš španske La Lige Osasuna ugostila je u 20. kolu Malagu. Na kraju je semafor pokazivao 1:1.

Foto: EPA

Ništa značajnije nije se dešavalo do 18. minute kada su gosti imali priliku da dođu do prednosti sa jedanaest metara.



Santos je šutirao, ali je Fernandez odlično odbranio njegov udarac. Do kraja prvog poluvremena igrači Malage imali su nekoliko popuprilika, ali se rezultat nije mijenjao.



U nastavku strateg domaćih Petar Vasiljević u igru je ubacio Kenana Kodru umjesto Riere.







Osasuna je stigla do vodstva u 76. minuti kada je mrežu gostiju pogodio Goran Čaušić za 1:0, a Kodro je upisao asistenciju.



Ipak, samo tri minute poslije Malaga stiže do poravnanja. Strijelac je bio Camacho.

Rezultat se do kraja nije mijenjao.



Osasuna je ostala na posljednjem mjestu sa 10 osvojenih bodova, dok je Malaga 13. sa 22 osvojena boda.