Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je na stadionu GSP u Nikoziji u sedmom kolu grupe H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018. gostovala reprezentaciji Kipra, gdje je poražena rezultatom 3:2. Tekstualni prijenos sa fotografijama i videozapisima mogli ste pratiti na portalu Klix.ba.

- kraj utakmice! Kipar je savladao BiH rezultatom 3:2.



90+4' - Kiprani se odlično brane, ostala je još minuta do kraja susreta.



- Grčka i Estonija su odigrali 0:0, a Belgija je savladala Gibraltar 9:0



90+1' - Četiri minute sudijske nadoknade.



90' - Kastanos promašuje nemoguće nakon kontre!



90' - Posljednja minuta. Čeka se Marrinerova nadoknada.



88' - Šunjić sada igra napadača. Očajnički Baždarevićev potez ne bi li došli do izjednačenja.



86' - Hodžić je dobio žuti karton.



85' - Posljednjih pet minuta susreta. Kiprani su napravili pravi bunker kojeg je teško probiti.



- Belgija - Gibraltar 9:0 (Mertens 16', Meunier 18', 61', 67', Lukaku 21', 38', penal 82', Witsel 27', Hazard 45')



81' - Pjanić je iz slobodnog udarca sa 21 metra pogađa živi zid.



81' - Ibišević je izašao, Hodžić je ušao u igru.



80' - Izmjena u redovim Kipra. Christofi izlazi, ulazi Alexandrou.



76' - Kipar je preokrenuo! Nevjerovatno! Sotiriou je pogodio za 3:2!







75' - Jajalo ulazi umjesto Cimirota.



72' - Kastanos je ušao u igru umjesto Margaca.



70' - Pjanić je dobio žuti karton.



68' - Avraam dobija žuti karton.



67' - Nevjerovatno! Kipar je izjednačio na 2:2. Christofi je asistirao Labanu koji sa ivice kaznenog prostora postiže eurogol!







- Belgija - Gibraltar 8:0 (Mertens 16', Meunier 18', 61', 67', Lukaku 21', 38', Witsel 27', Hazard 45')



65' - Kipar je smanjio rezultat! Christofi koristi novu grešku naše odbrane i pogađa za 2:1.







64' - Izmjena u redovima BiH: Višća izlazi, u igri je Miličević.



62' - Kiprani sve opasniji. Vranješ je sada spasio naš gol požrtvovan o se bacivši u šut Sotiriouu.



- Belgija - Gibraltar 7:0 (Mertens 16', Meunier 18', 61', Lukaku 21', 38', Witsel 27', Hazard 45')



59' - Još jedan korner za Kipar. Loše izveden.



56' - Velika prilika za Kipar. Naša odbrana je zaspala, ali se Sotiriou nije najbolje snašao u situaciji jedan na jedan sa Begovićem.







54' - Artymatas je dobio žuti karton.



53' - Džeko je bio u prilici, ali se nije najbolje snašao.







51' - Demetriou je izblokiran.



50' - Cimirot poklanja korner Kipranima. 4:2 u kornerima za Kipar.



47' - Pjanić šutira iz slobodnjaka sa 5 metara, Panayi je s lakoćom uhvatio loptu.



46' - Velika gužva u našem kaznenom prostoru, Kiprani su tražili penal, ali se Marriner nije oglasio.







46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Kiprani su izvršili izmjenu, Avraam je zamijenio Charalambidesa.



- kraj prvog poluvremena. Kipar - BiH 0:2. Ostali rezultati grupe H: Belgija - Gibraltar 6:0, Grčka - Estonija 0:0.



45' - Jedna minuta sudijske nadoknade.



- Belgija - Gibraltar 6:0 (Mertens 16', Meunier 18', Lukaku 21', 38', Witsel 27', Hazard 45')



43' - GOOOOL!!! Kolašinac je prošao kao brzi voz po lijevoj strani, ušao u kazneni prostor i prelijepo asistirao Višći koji matira Panayija za 2:0!







- Belgija - Gibraltar 5:0 (Mertens 16', Meunier 18', Lukaku 21', 38', Witsel 27')



38' - Nakon kornera Begović loše reaguje, novi korner za Kipar. Nakon trećeg kornera Begović je siguran.



37' - Christofi šutira sa 20 metara, Šunjić blokira njegov šut. 2:2 u kornerima.



33' - GOOOOL!!! Pjanić je ubacio, Šunjić koljenom iz peterca postiže svoj prvi pogodak u dresu reprezentacije BiH!







32' - Nova velika šansa za BiH! Panayi je poklonio loptu našoj reprezentaciji, Lulić je asistira o Ibiševiću koji izlazi sam na kiparskog golmana, ali Panayi brani i odbija loptu u korner.







30' - Zmajevi dominiraju u prvih pola sata, Kipar se orijentisao na kontre. I dalje mreže miruju.



29' - Prvi korner za BiH. Pjanić ga je loše izveo.



- Belgija - Gibraltar 4:0 (Mertens 16', Meunier 18', Lukaku 21', Witsel 27')



25' - Laban je propustio veliku šansu za Kipar. Glavom je šutirao u padu sa deset metara, Begović je bio savladan, ali je lopta otišla desetak centimetara pored stative.







22' - Džeko šutira sa 20 metara, Panayi brani.







21' - Sjajna kontra Zmajeva, Lulić je asistirao Ibiševiću koji se propisno obrukao. Napadač naše reprezentacije nije najbolje zahvatio povratnu loptu i propala je velika prilika za našu selekciju.







- Belgija - Gibraltar 3:0 (Mertens 16', Meunier 18', Lukaku 21')



20' - Stanje na terenu se ne mijenja u posljednjih desetak minuta. Zmajevi drže loptu u svojim nogama, ali ne uspijevaju doći do kiparskog gola.



- Belgija - Gibraltar 2:0 (Mertens 16', Meunier 18')



16' - Kipar se oslobodio početnog pritiska BiH. Sada se igra većinom na sredini terena.



- Belgija - Gibraltar 1:0 (Mertens 16')



14' - Sotiriou šutira glavom preko gola nakon ubačaja sa desne strane.



12' - Prvi korner za Kipar. Begović dolazi bez problema do lopte.



10' - Prvih deset minuta susreta protiče u apsolutnoj dominaciji Zmajeva. Kipar se grčevito brani i samo je pitanje vremena kada će Panayi morati po loptu u svoju mrežu.



3' - Kakva šansa za BiH! Senad Lulić je pogodio stativu!







1' - Susret je počeo. Sretno Zmajevi!



20:44 - Susret će uskoro početi. Prvi sa centra će krenuti nogometaši BiH.



20:42 - Himna Kipra je pozdravljena aplauzom nekoliko hiljada domaćih navijača.



20:40 - U toku je intoniranje himne BiH. Nekoliko stotina navijača BiH bodri Zmajeve sa tribina stadiona GSP.







20:39 - Igrači obje ekipe izlaze na teren, uskoro će biti intonirane himne.



20:38 - Utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji između Kipra i Bosne i Hercegovine sudit će engleski sudija Andre Marriner (46). Asistirat će mu Lee Betts i Simon Bennett, dok će četvrti sudija biti Craig Pawson. Sva četvorica su Englezi.



20:37 - Kiprani će nastupiti u ovom sastavu: Panayi, Demetriou, Katelaris, Merkis, Margaca, Artymatas, Laban, Christofi, Kyriakou, Charalambides i Sotirou.



20:36 - Za reprezentaciju BiH igraju: Begović, Vranješ, Bičakčić, Šunjić, Kolašinac, Višća, Pjanić, Cimirot, Lulić, Džeko i Ibišević.



20:35 - Večeras u istom terminu igraju i Grčka – Estonija, te – Belgija, te Belgija - Gibraltar.



20:34 - Poredak na tabeli grupe H izgleda ovako: 1. Belgija 16, 2. Grčka 12, 3. BiH 11, 4. Kipar 7, 5. Estonija 4, 6. Gibraltar 0.



20: 32 - Naša selekcija je u dosadašnjem toku kvalifikacija savladala Estoniju 5:0, potom je izgubila u Belgiji 4:0, dobila Kipar 2:0, remizirala sa Grčkom 1:1 u gostima, kod kuće savladala Gibraltar s rutinskih 4:0, te remizirala s Grčkom na Bilinom polju rezultatom 0:0. Kipar nakon šest kola ima sedam osvojenih bodova.



20:31 - Ovo će biti četvrti susret između naše i kiparske reprezentacije. Zmajevi su slavili dva puta, dok je Kipar upisao jednu pobjedu.



20:30 - Poštovani čitatelji portala Klix.ba, dobrodošli na tekstualni prijenos utakmice sedmog kola grupe H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u kojoj se sastaju reprezentacije Kipra i Bosne i Hercegovine. Meč počinje u 20:45 sati na stadionu GSP u Nikoziji.