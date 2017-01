Kup Kralja: Celta eliminisala Real Madrid i plasirala se u polufinale

Real Madrid je kod Celte lovio zaostatak od 2:1 iz prve utakmice četvrtfinala Kupa Kralja. Na kraju je bilo 2:2 pa je plasman u polufinale osigurala Celta ukupnim rezultatom 4:3.

U prvom poluvremenu gosti su dominirali terenom. Najveću šansu propustio je Ronaldo u 27. minuti kada je glavom pogodio stativu. Premda su Kraljevi u prvih 40 minuta u potpunosti kontrolisali utakmicu i imali posjed lopte, nisu uspjeli postići pogodak.



Kazna je stigla u 44. minuti kada je Danilo postigao autogol za vodstvo Celte od 1:0. Minimalnim vodstvom domaćih otišlo se na odmor.



U nastavku su gosti uspjeli da izjednače preko Cristiana Ronalda u 62. minuti. Gosti iz Madrida pokušavali su doći i do drugog gola koji bi utakmicu odveo u produžetke. Međutim, domaći su u 85. minuti preko Wassa stigli do 2:1.



Premda su u tim trenucima domaći pomislili da je gotovo, stigao je hladan tuš.



Nakon kornera u 90. minuti Vazquez postiže pogodak za 2:2. Sudija je produžio utakmicu četiri minute. Ipak, bilo je to nedovoljno za treći gol Reala koji bi ih odveo u polufinale. Celta je priredila veliko iznenađenje, a tim iz Madrida nastavlja sa lošim igrama i evidentno je da su u lošoj formi.