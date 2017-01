Kup Kralja: Barcelona novom pobjedom protiv Sociedada izborila plasman u polufinale

U uzvratnoj utakmici četvrtfinala španskog Kupa Kralja Barcelona je pobijedila Real Sociedad rezultatom 5:2. U prvom meču Katalonci su slavili 1:0, pa su sa dva trijumfa zasluženo izborili plasman u polufinale.

Na Nou Campu su domaći krenuli ofanzivno. To im se isplatilo u 17. minuti kada je Denis Suarez na asistenciju svog prezimenjaka Luisa matirao golmana gostiju za 1:0. Do kraja prvog dijela rezultat se nije mijenjao. No, bilo je zanimljivo i sadržajno drugo poluvrijeme.



Igrao se 55. minut kada je Messi pogodio za 2:0. Sedam minuta poslije Juanmi je smanjio na 2:1. Ipak, samo što se krenulo sa centra domaći postižu treći pogodak, a strijelac je bio Luis Suarez. Zanimljivo, polovinom drugog poluvremena posjed lopte je bio na strani gostiju 51%, dok je Barcelona imala 49%. To se rijetko kada dešava na stadionu Barcelone.



U 73. minuti gosti smanjuju na 3:2, a strijelac je bio Jose. Premda su se igrači Sociedada nadali da mogu doći do poravnanja i drame, to se nije desilo. U 81. minuti Turan je pogodio za 4:2, a samo dva minuta poslije Denis Suarez postiže svoj drugi, a peti gol za Barcelonu za konačnih 5:2. Evidentno je da forma Katalonaca ide uzlaznom putanjom.



Barcelona se u polufinalu Kupa Kralja pridružila Atletico Madridu, Celti i Alavesu. Parovi će biti poznati u petak.