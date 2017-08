Koulibalyjev agent: Kalidou je pojeo Balotellija za doručak

Kalidou Koulibaly i Mario Balotelli (Foto: EPA)

Agent nogometaša Napolija Kalidoua Koulibalyja, Bruno Satin, govorio je za napuljski Radio Kiss Kiss nakon utakmice u kojoj je talijanski klub u drugom susretu playoffa Lige prvaka rezultatom 2:0 savladao Nicu te je "bocnuo" napadača francuskog kluba Marija Balotellija.

Balotelli je zamijenjen tokom utakmice, a trener Nice lucien Favre ga je kritikovao zbog koše igre. Na to se nadovezao i agent Satin, koji je iskoristio priliku da pohvali svog klijenta.



"Napoli je uradio ono što zna, pojeli su Nicu, koja je izgledala kao mali tim. Koulibaly se razvio, strah me je, mogu misliti kako se protivnici osjećaju. Doslovno je pojeo Balotellija za doručak. Radujem se žrijebu Lige prvaka, Napli je u trećem šeširu i dobit će dva snažna protivnika", izjavio je Satin.



On je predstavnik i napadača Sampdorije Patrika Schicka, o čijoj budućnosti se mnogo spekuliše.



"Ne mogu ništa reći o tome, znam sve, ali ne smije pričati. Konačna odluka će biti saopćena u narednih nekoliko dana", završio je Satin.