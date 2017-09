Konačna ponuda Atletica za Costu iznosi 65 miliona eura

Diego Costa (Foto: EPA-EFE)

Iako je ljetni prijelazni rok završen, Atletico Madrid nastavlja svoju borbu za Chelseajevog napadača Diega Costu. Španski klub je Englezima poslao svoju konačnu ponudu, piše Marca.

Atletico je Chelseaju ponudio 65 miliona eura za Costu, odnosno 55 miliona odmah te 10 miliona eura bonusa.



U španskom klubu su se nadali da će Costa biti prisutan na otvaranju stadiona Wanda Metrpolitano u subotu te da će realizacija transfera biti objavljena, no to se nije dogodilo.



Chelsea još uvijek odugovlači, ali ukoliko Atletico ostvari svoj naum, bit će to najveći transfer u historiji kluba.



Jedno je sigurno, Costino vrijeme u Chelseaju je završeno. Čeka ga povratak u formu jer je prošlo gotovo 100 dana od posljednje utakmice koju je odigrao. Atletico bi ga mogao registrovati u januaru.