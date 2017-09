U 1. kolu grupe H Evropske lige Arsenal na svom Emiratesu igra protiv Kölna, a trenutni rezultat je 2:1 za Topnike.

U 1. kolu grupe H Evropske lige Arsenal na svom Emiratesu igra protiv Kölna, a trenutni rezultat je 2:1 za Topnike.

Köln je poveo preko Cordobe u devetoj minuti susreta, a bio je to jedini gol u prvom poluvremenu utakmice.Sead Kolašinac nije bio starter u ovom meču, a Arsene Wenger ga je uveo na poluvremenu. Samo četiri minute bile su dovoljne da bh. reprezentativac izjednači na 1:1 i to odličnim udarcem iz voleja.Gol našeg reprezentativca dao je krila Arsenalu koji u 67. minuti dolazi do preokreta. Sjajan pogodak postigao je Alexis Sanchez sa oko 17 metara.Ovo je peti nastup za Kolašinca u dresu Arsenala ove sezone i njegov drugi gol, a do sada je upisao i dvije asistencije.