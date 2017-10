Kodro: Nisam imao kontakta s ljudima iz Nogometnog saveza BiH

Meho Kodro (Foto: Tdg.ch)

Meho Kodro nije želio konkretno odgovoriti na pitanje švicarskih medija nakon utakmice između Servettea i Vaduza koji je njegov tim slavio rezultatom 2:0 veznao za upražnjeno mjesto selektora na klupi reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Njegov tim slavio je sigurnu pobjedu, ali je novinare odmah zanimalo kako bi Kodro odgovorio ukoliko bi stigao poziv iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.



"Imao sam puno poziva posljednjih dana iz Bosne i Hercegovine, posebno poziva novinara. Što se mene tiče, to su trenutno samo tračevi, a ja nisam imao kontakta s ljudima iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine", rekao je Meho Kodro.



Nakon toga, dobio je pitanje da li eventualno ima želju za preuzimanjem mjesta selektra reprezentacije Bosne i Hercegovine na što ovaj bivši nogometaš Barcelone nije želio odgovoriti.



"Znam gdje želite da me odvedete s tim pitanjem, no ne želim odgovarati na takva pitanja", rekao je potencijalni kandidat za klupu selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.



Nakon pobjede protiv Vaduza rezultatom 2:0, ekipa Servettea izbila je na prvo mjestu druge švicarske lige.