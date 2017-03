Kineski investitori nemaju dovoljno novca, najvjerovatnije propada prodaja Milana

Najvatreniji navijači Milana su najavili proteste (Foto: EPA)

AC Milan, kako sada stvari stoje, neće biti prodat kineskim investitorima i sudbina Rossonera je neizvijesna.

Najvatreniji navijači Milana su najavili proteste sljedećih dana, te tokom utakmice protiv Chieva u subotu na San Siru.



Grupa Sino Europe Sports (SES) je do sada platio 220 od dogovorenih 320 miliona eura, no danas su odbili dati i preostalih 100 miliona čime bi i zvanično preuzela vlasništvo nad milanskim gigantom.



SES je zatražio odgodu do aprila, no Berlusconijeva firma Fininvest je to odbila i veoma je izvjesno kako će čitav posao propasti.



Yonghong Li, koji je trebao postati novi predsjednik, ostao je bez nekoliko investitora i do večeras mu je Berlusconi dao rok za transfer preostalog novca.



Silvio Berlusconi je prije tri godine najavio prodaju Milana, no čini se da niko ne želi preuzeti posrnulog giganta.