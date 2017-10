Keown kritikovao Wengera: U ekipi mu treba više muškaraca kao što je Kolašinac

Sead Kolašinac (Foto: EPA-EFE)

Legendarni nogometaš Arsenala Martin Keown kritikovao je Topnike nakon poraza od Watforda u utakmici 8. kola Premiershipa rezultatom 2:1, ali je posebno pohvalio bh. defanzivca Seada Kolašinca.

Keown je rekao da Wenger prije svega treba razmisliti o tvrdnjama igrača Watforda Troyja Deeneyja koji je nakon pobjede njegove ekipe istakao da Arsenal nije imao hrabrosti doći do pobjede s obzirom na to da su na poluvremenu imali prednost od 1:0.



"Wenger mora razmisliti o tome što je Deeney rekao poslije utakmice kada je rekao da je Arsenal ekipa koja nema hrabrosti doći do pobjede. Nakon osam kola, Topnici izgledaju miljama daleko od titule prvaka", rekao je Keown.



Nakon toga istakao je da Wengerovoj ekipi nedostaje više nogometaša kao što je Sead Kolašinac.



"Wengeru treba više igrača kao što je Sead Kolašinac, muškarac koji je čvrst, odlučan i direktan", završio je ovaj legendarni igrač londonskog kluba.



U sljedećem kolu Topnici igraju protiv Evertona na Goodison Parku, a prije toga očekuje ih meč u Beogradu protiv Crvene zvezde u okviru 3. kola grupne faze Evropske lige.