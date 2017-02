Kadeti BiH uvjerljivo slavili protiv Crne Gore u Podgorici

Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine (U17) u prijateljskom susretu koji je odigran na terenu Trening kampa FSCG u Podgorici pobijedila je domaću selekcije Crne Gore.

Foto: NSBiH

Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine (U17) u prijateljskom susretu koji je odigran na terenu Trening kampa FSCG u Podgorici pobijedila je domaću selekcije Crne Gore.

Pitanje pobjednika riješeno je u prvom dijelu, tijekom kojeg su gosti imali više od igre, stvorili nekoliko šansi i dva puta zatresli mrežu domaćina.



Izabranici Sakiba Malkočevića su do prednosti došli u 16. minutu zahvaljujući izvedenom korneru Savića i lošoj procjeni Popovića vezista gostiju zatresao je mrežu izravnim udarcem iz kornera. Na isteku pola sata igre gosti su oduzeli loptu Srđanu Krstoviću na sredini terena, dobro organizirali kontranapad koji je Imamović iskoristio da poveća prednost svog tima.



Do odlaska na odmor Crnogorci su zaprijetili preko Brnovića, ali je lopta nakon udarca sa 20 metara završila pored stative protivničkog gola.



Drugi dio donio je ravnopravnu borbu i veliki broj duela na sredini terena, što je uticalo na izostanak šansi ispred oba gola. Ipak, reprezentacija BiH je nadoknadi vremena došla do trećeg pogotka i to zahvaljujući Babiću koji je loše intervenirao nakon ubacivanja sa desne strane i pogodio vlastitu mrežu.



Dvije selekcije odigrat će revanš meč u četvrtak, 16. februara na terenu Trening kampa FSCG sa početkom u 11.00 sati.



Za BiH su igrali: Jasmin Kršić, Dobrica Tegeltija (Enio Zilić), Dino Kurbegović (Ahmed Hasanović), Rijad Sadiku (Nemanja Vještica), Jusuf Gazibegović, Marko Brkić (Mateo Božić), Stefan Santrač (Armin Crnkić), Milan Šikanić (Elvis Mehanović), Armin Imamović (Domagoj Marušić), Milan Savić (Adis Mujkić) i Abdulah Džafo (Eldin Omerović). Selektor: Sakib Malkočević.