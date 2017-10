Jurgen Klopp razočaran nakon meča: Prolazimo kroz težak period

Foto: EPA-EFE

Trener Liverpoola Jurgen Klopp bio je razočaran nakon remija njegove ekipe na gostovanju kod Newcastlea, a rezultat na kraju meča bio je 1:1.

Gosti s Anfielda poveli su fantastičnim golom Coutinha sredinom prvog poluvremena, da bi Svrake do poravnanja stigle veoma brzo, nakon što je defanzivac Matip umjesto van terena, loptu izbio pravo u nogu igrača Joselua, a ona je završila iza leđa nemoćnog Mignoleta.



Nakon meča, trener Liverpoola Jurgen Klopp istakao je da njegova ekipa nije zaslužila remi te da su bila bolja ekipa koja je na kraju trebala osvojiti tri boda.



"Trebali smo slavili. Bili smo bolja ekipa i stvorili više prilika, ali znate da imamo velikih problema. Moramo igrati bolje u sljedećim utakmicama, inače nećemo imati bodova", rekao je zabrinuto trener Liverpoola.



Nakon toga, kaže kako je Liverpool u većini utakmica ove sezone bio bolji protivnik te da je trebao imati više bodova na svom kontu.



"Postoje razni načini za pobjedu na jednoj utakmici. Možete igrati zaista loše i izgubiti bodove, a možete igrati i veoma, veoma dobro pa pustiti protivnika da postigne pogodak i na kraju imamo isti broj golova pa dijelimo bodove. To se previše puta desilo u ovoj sezoni", kazao je bivši trener Borussije Dortmund.



Za kraj, kratko je rekao kako stvari nisu baš najbolje, ali da ovakva kriza očekuje i druge klubove tokom sezone.



"Prolazimo kroz težak period, ali isto to čeka i druge ekipe. Moramo nešto popraviti, ali ne smatram da smo ispali iz trke za titulu. Doći će dan kada će nam se otvoriti, znam to, predugo sam u nogometu", završio je Nijemac.



Ekipa Liverpoola nakon sedam odigranih utakmica ima 12 bodova na svom kontu, sedam manje od prvoplasiranih Manchester Uniteda i Manchester Cityja, a priliku da se vrate u vrh imat će već u sljedećem kolu kada će igrati protiv velikog rivala Manchester Uniteda, a meč se igra poslije reprezentativne pauze.