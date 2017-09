Jagodić: Protiv GOŠK-a želimo pobjedu, igrači će se ako treba bacati na glavu

Vlado Jagodić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

U okviru sedmog kola fudbalske Premijer lige BiH fudbaleri tuzlanske Slobode sutra na Gradskom stadionu Tušanj dočekuju ekipu Nogometnog kluba GOŠK.

U povodu odigravanja ove utakmice danas je u Tuzli upriličena konferencija za medije na kojoj su se obratili šef stručnog štaba Slobode Vlado Jagodić i fudbaler Miloš Kalezić.



Iza Slobodinh igrača je reprezentativna pauza, kao i mikro ciklus priprema za pedstojeći susret.



Jagodić smatra da je spomenuta pauza došla baš na vrijeme, kao i većini klubova, jer je ona predstavljala doradu pripremnog ili prelaznog perioda.



"Smatram da smo dobro odradili dane u pauzi. Nismo se opredjelili da idemo van Tuzle i trošimo novac, jer smo imali dogovoren turnir u Mramoru na kojem nisu bili Sarajevo i Mladost, ali to nam nije umanjilo odluku da nam turnir posluži za davanje prilike pojedinim igračima. Te dvije utakmice možemo da upotrijebimo za detaljnu pripremu za naredni susret", rekao je trener Slobode



Stareteg Tuzlaka je kazao da Sloboda u subotnjoj utakmici nema pravo na loš rezultat.



"Sigurno je da bi ona mogla napraviti jedan zaokret, jer ako uzmemo da smo u posljednje četiri utakmice pretrpjeli samo poraz od Zrinjskog i to na svom terenu, a prethodno je bio poraz od Radnika, ovo je treća u nizu u ovom prvenstvu koja nam ne smije dozvoliti da razmišljamo o bilo čemu drugom nego o pobjedi", naglasio je Jagodić.



On je proteklu pauzu iskoristio i za priliku za pažljiv odabir 15 igrača koji mogu iznijeti teret koji se Slobodi nameće u predstojećem periodu.



"U ovoj utakmici ne tražim igru, već rezultat. Moramo prekinuti negativni niz na domaćem terenu. Ovo što smo osvojili bodova na gostujućim terenima pokazuje da imamo kvalitet, ali ovdje mora biti ako treba i bacanja na glavu, razbijenih glava i svašta nešto drugo. Mora se napraviti ono što nismo dosad uradili, a to je jedna požrtvovanija, efikasnija i angažovanija utakmica", istakao je šef stručnog štaba Tuzlaka.



Fudbaler Miloš Kalezić izjavio je da se Sloboda dobrim rezultatima i kvalitetnom igrom može pomaći sa trenutne pozicije u kojoj se nalazi.



"Pobjeda bi nam pomogla da uđemo u seriju dobrih rezultata i samim tim bi se vratili u gornji dio tabele gdje nam je realno i mjesto, među prve četiri ekipe. To ćemo sigurno da ostvarimo", dodao je on.