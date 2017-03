Inter priprema ponudu za De Vrija, uskoro pregovori s Laziom

Stefan de Vrij (Foto: EPA)

Inter je već postigao dogovor sa Stefanom de Vrijom, a sad namjerava poslati zvaničnu ponudu Laziju.

Nerazzurri želje naljeto dovesti De Vrija i tako se pojačati u odbrani, a povezuje se i sa Kalidouom Koulibalyjem iz Napolija i Kostasom Manolasom iz Rome.



Ipak Holanđanin De Vrij je prva želja struke, a ponuđen mu je petogodišnji ugovor koji mu donosi zaradu od tri miliona eura po sezoni plus bonuse.



Iako De Vrijov ugovor ističe tokom ljeta 2018. godine, Lazio i dalje traži 30 do 35 miliona eura za svog igrača. Inter nema namjeru platiti toliko, ali je spreman izdvojiti 15 do 20 miliona eura.