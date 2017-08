Inter ne želi prodati Candrevu, s Perišićem pregovara o novom ugovoru

Antonio Candreva i Ivan Perišić (Foto: EPA)

Inter iz Milana je odlučan zadržati svog nogometaša Antonija Candrevu, ali i Ivana Perišića, koji je bio blizu prelaska u Manchester United.

O odlasku Candreve i Perišića se priča već duže vrijeme, no, direktor Intera Piero Ausilio je istakao da igrači nisu na prodaju.



"Candreva nikad nije bio dostupan na tržištu, mi nemamo namjeru da ga prodamo. Isto važi i za Perišića, koji je važan igrač za nas. Trenutno razgovaramo o novom ugovoru", izjavio je Ausilio.



Inter i Manchester United dosad nisu uspjeli postići dogovor za Perišića, što je pokvarilo planove menadžera Crvenih vragova Josea Mourinha.



Prošle sedmice je trener Intera Luciano Spalletti rekao da će saslušati ponude Uniteda, no, samo ako Nerazzurri pronađu adekvatnu zamjenu za hrvatskog reprezentativca. United je potom otputovao na turneju u SAD te je u međuvremenu doveo Nemanju Matića iz Chelseaja.



Mourinho je također rekao da čeka četvrto, posljednje pojačanje za ovu sezonu, no, još uvijek nije jasno da li je mislio na Perišića. Priča se i o mogućem dolasku nogometaša Borussije Dortmund Juliana Weiglea.