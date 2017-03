Fudbaleri Napolija pobijedili su na svom San Paolu u okviru 28. kola italijanske Serije A ekipu Crotonea s uvjerljivih 3:0.

Insigne je u 30. minuti domaće doveo u vodstvo nakon penala, a prednost je udvostručio Mertens, također s bijele tačke.Konačni rezultat postavio je svojim drugim golom danas Insigne na asistenciju Jorginha.Napoli je s ova tri boda prestigao Romu i sada je drugoplasirana ekipa Serije A, dok je Crotone ostao na pretposljednjoj poziciji.Fantastična utakmica odigrala se na Giuseppe Meazzi gdje je Inter savladao Atalantu s nevjerovatnih 7:1.Već do 26. minute Icardi je postigao hat-trick, a do poluvremene Banega je dodao još dva gola.Freuler je pred odlazak na odmor na asistenciju bh. reprezentativca Ervina Zukanovića smanjio prednost na 5:1.U nastavku je Inter uspio postići još dva gola. Strijelci su bili Gagliardini i ponovo Banega, koji je tako kompletirao hat-trick.Zukanović je odigrao cijelu utakmicu u poraženoj ekipi.Chievo je ostvario sigurnu pobjedu protiv Empolija od 4:0. Strijelci za domaću ekipu bili su Inglese, Pellissier, Birsa i Cesar.Bh. reprezentativac Rade Krunić odigrao je cijelu utakmicu u poraženoj ekipi.Udinese je odnio sva tri boda iz Pescare. Zapata, Jankto i Thereau su doveli goste u vodstvo od 3:0, a počasni gol za domaće postigao je Muntari.Fiorentina je tek u 92. minuti slomila otpor Cagliarija golom Kalinića i došla do pobjede od 1:0.