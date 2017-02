Inter doveo Domenica Berardija i porazio Juventus

Foto: EPA

Inter je potpisao ugovor s Domenicom Berardijem iz Sassoula pa će italijanski napadač, kako piše Il Giornale, postati član Nerazzurra na ljeto.

Milanski klub tako je pobijedio Juventus s kojim je vodio veliku bitku oko najveće zvijezde Sassoula.



Trenutna cijena Berardija je 20 miliona eura, a s obzirom na to da ima ugovor do 2019. godine, njegov klub mogao bi zaraditi na kraju i do 30 milione eura.



Ove sezone u 14 susreta postigao je sedam golova uz četiri asistencije, a od 2012. godine do danas 56 puta upisivao se u listu strijelaca u 148 odigranih mečeva.



Podsjetimo, kineski vlasnici kluba s Giuseppe Meazze navodno su čvrsto odlučili pojačati ekipu za sljedeću sezonu spremivši 200 miliona eura za transfere, a dolazak Berardi je samo početak "vrućeg" ljeta u Milanu.