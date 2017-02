Fudbaleri Manchester Uniteda uvjerljivo su savladali St. Etienne u okviru šesnaestine finala Evropske lige rezultatom 3:0, a strijelac sva tri gola bio je Zlatan Ibrahimović.

Sadržajno prvo poluvrijeme gledali su navijači na Old Traffordu. Sve je krenulo vodećim golom Zlatana Ibrahimovića iz 15. minute susreta. Pucao je iz slobodnog udarca sa ivice šesnaesterca, lopta je pogodila odbrambenog igrača i promijenila smjer pa je golman St. Etiennea Ruffier bio nemoćan.



Mata je imao potom dvije velike šanse. Prvo je Ruffier sjajno intervenisao, a onda je odbijenu loptu poslao nekoliko centimetara pored stative.



Francuzi su umalo izjednačili kada je nakon pola sata igre Saivet neometan pucao, a sjajni Ruffier s druge strane novom odbranom nije dozvolio Martialu da se upiše u listu strijelaca.



Do kraja poluvremenu St. Etienne je imao još dvije velike šanse preko Monnet-Paqueta, ali je odbrana na čelu s golmanom Romerom osujetila napade. I Ibrahimović je mogao do svog drugog gola, ali je poslao loptu malo iznad prečke.



I u nastavku Crveni đavoli su dominirali. Prvo je poništen gol Ibrahimovića zbog ofsajda, a onda je Ruffier ponovo odbranio šut Martialu.



Petnaest minuta prije kraja Ibrahimović je postigao svoj drugi gol večeras i tako riješio pitanje pobjednika. Stigao je sjajni Šveđanin do kraja susreta postići i treći gol preko penala.







Fudbaleri Schalkea savladali su PAOK u gostima s uvjerljivih 2:0.



Grci su već u 6. minuti preko Matosa pogodili stativu i to je bilo sve od njih u prvom poluvremenu.



U 27. minuti Nijemci dolaze do vodstva. Nakon centaršuta najvisočiji u šesnaestercu bio je Naldo, ali je golman PAOK-a Glikos odbranio njegov pokušaj. Ipak, na odbijenu loptu nalijeće Guido Burgstaller i dovodi Schalke u vodstvo.



Ni u nastavku nije bilo pretjeranih uzbuđenja sve do osam minuta prije kraja kada Meyer udvostručuje prednost Nijemaca. Vjerovatni prolaz Schalkeu u narednu rundu osigurao je Huntelaar golom u 90. minuti.



Gojko Cimirot odigrao je cijeli susret za PAOK, dok je još jednu sjajnu utakmicu odigrao Sead Kolašinac za Schalke.



Anderlecht je savladao Zenit s rezultatom 2:0, a oba gola postigao je Frank Acheampong.



Sjajna utakmica odigrana je u Bilbauu. Gosti su poveli preko Efrema, koji potom postiže i autogol. Aduriz i Williams dovode domaće u prednost od dva gola, ali veoma važan gol za APOEL postigao je Gianniotas u 89. minuti za konačnih 3:2 za Bilbao.



Bešiktaš je već jednom nogom u osmini finala nakon uvjerljive pobjede (3:1) u gostima protiv Hapoela Beer Sheve. Sve je počelo autogolom Williama, dok su za tursku ekipu pogodili još Tosun i Hutchinson. Barda je postigao utješni gol za Hapoel.