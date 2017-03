Said Husejinović (Foto: fksarajevo.ba)

Pobjedonosni gol za Sarajevo na utakmici 20. kola Premijer lige BiH protiv Olimpica postigao je Said Husejinović. Bio je to njegov prvi pogodak u ovoj sezoni, koji je od velikog značaja. Sarajevo je uspjelo doći do pobjede na teškom gostovanju, a nakon susreta je svoje utiske otkrio igrač odluke.

“Dosta zahtjevna utakmica, odigrali smo dobro, imali veliki broj prilika i smatram da smo zasluženo slavili”, kazao je Husejinović.



Sreću i zadovoljstvo nije krio, gol mu mnogo znači.



“Sretan sam zbog svog postignutog gola i što sam mogao pomoći ekipi da dođe do pobjede. Jedan težak period je iza mene, imao sam neugodne i dugotrajne povrede i osjećam se bolje iz dana u dan. Drago mi je što sam danas pomogao ekipi", dodao je nogometaš FK Sarajevo.







Husejinović naglašava da je podrška navijača bila od velikog značaja za ekipu.



“Naši navijači su uvijek uz nas, veliku im zahvalnost dugujemo, sjajno su nas bodrili tokom čitave utakmice. Uz njihovu podršku vjerujem da možemo ostvariti naše ciljeve mnogo lakše”, rekao je Husejinović.



U narednoj sedmici Sarajevo očekuje dvije utakmice, prva je na rasporedu u srijedu, protiv Travnika u Kupu BiH, a potom na Koševo u subotu dolazi Široki Brijeg na premijerligaški susret.



“U kupu imamo velike ambicije. Želimo odigrati dobru prvu utakmicu protiv Travnika i olakšati sebi pred revanš na Piroti. Utakmica protiv Širokog Brijega će sigurno biti najzanimljivija predstojećeg vikenda. Nadam se da ćemo nastaviti sa uspješnim rezultatima. Neće biti jednostavno, ali uz podršku sa tribina vjerujem da možemo doći do željene pobjede", završio je Husejinović.