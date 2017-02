Fudbaleri Liverpoola nastavili su sa lošim rezultatima, a u okviru 24. kola Premiershipa poraženi su u gostima protiv Hulla s rezultatom 0:2.

Hull je u vodstvo doveo N'Diaye minut prije kraja prvog poluvremena pokupivši odbijanac nakon odbrane Mignoleta.Niasse je šest minuta prije kraja meča udvostručio prednost domaćina te je time riješio pitanje pobjednika.Nakon ovog poraza Liverpool je ostao četvrtoplasirana ekipa Premiershipa s 46 bodova, dok je Hull prestigao Crystal Palace uz samo bod zaostatka za zonom spasa.Everton je potvrdio sjajnu formu na svom terenu savladavši u sjajnoj utakmici Bournemouth s 6:3.Mnogi su mislili da je utakmica okončana već nakon pola sata igre kada je Everton uz dva gola Lukakua te jednim McCarthyja došao do sigurnih 3:0. Ipak, King je sa svoja dva gola u drugom poluvremenu ponovo donio neizvjesnost u meč.Tada na scenu stupa fenomenalni Lukaku, koji postiže još dva gola za svoju ekipu. Sjajnu utakmicu zaključili sa po još jednim golom obje ekipe. Strijelci bu bili Barkley za domaće i Arter za Bournemouth.Sunderland je bukvalno protutnjao Londonom. Rezultatom 4:0 savladan je Crystal Palace, a strijelci su bili dva puta Defoe te Kone i Ndong.Na utakmici između Southamptona i West Hama dogodio se preokret. Domaće je u vodstvo doveo Gabbiadini, a samo dvije minute kasnije Carroll poravnava rezultat. Golom Obianga i autogolom Davisa ekipa Slavena Bilića dolazi do vrijedna tri boda.Watford je došao do pobjede (2:1) protiv Burnleya uzrokovane uglavnom zbog isključenja Hendricka već u 6. minuti meča. Golove za domaće postigao je Deeney i Niang, dok je za Burnley strijelac bio Barnes.Golom Morrisona već u 6. minuti susreta WBA je došao do pobjede protiv Stokea.