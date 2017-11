Reprezentacija Hrvatske pobijedila je na krcatom Maksimiru u Zagrebu u prvoj utakmici baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine selekciju Grčke rezultatom 4:1.

Hrvati su iznenađujuće lagano pronalazili pukotine u poznatoj čvrstoj grčkoj odbrani pa im neigranje prvog napadača Mandžukića nije predstavljalo problem. I grčki selektor Michael Skibbe je imao problema, jer mu se uoči meča nekoliko igrača žalilo na lakše povrede.



Već u 12. minuti grčki golman Karnezis je žestoko startao na Kalinića, a sudija niti u jednom trenutku nije dvoumio hoće li dosuditi penal.



Karnezis je dobio žuti karton, a Modrić je mirno realizirao udarac s bijele tačke za vodstvo Hrvatske.



Samo šest minuta kasnije Kalinić je udvostručio prednost Vatrenih nakon što je prekrasno postigao gol petom na lijepu asistenciju Strinića.



Nakon pola sata igre Grčka je smanjila zaostatak. Fortounis je uputio odličan centaršut iz kornera, a Sokratis je nadskočio odbranu i glavom savladao Subašića.







Ipak, samo tri minute kasnije ekipa Zlatka Dalića ponovo dolazi do dva gola prednosti. Vrsaljko je odlično centrirao, a Perišić lagano postigao gol u praznu mrežu za 3:1.



Mogli su domaći doći i do četvrtog gola, ali je Karnezis dva puta fantastično odbranio udarce Kramarića i Kalinića.



Ipak, spasa mu nije bilo u četvrtoj minuti nastavka kada je Kramarić postigao gol bez problema iz blizine na asistenciju sjajnog Vrsaljka za visokih 4:1.



Karnezis je potom još jednom spasio gol nakon šuta Kramarića, dok se istakao i Subašić s druge strane zaustavivši udarac Mitrogloua.



Do kraja meča je viđeno još nekoliko prilika, a neprecizni su bili Perišić s jedne, te Mitroglou i Sokratis s druge strane.



Ipak, promjene rezultata nije bilo pa su Hrvati stvorili veliku prednost uoči revanša u Grčkoj, koji se igra se u nedjelju u 20:45 sati.