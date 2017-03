Hoće li Vincent Tan prodati klub i kakva je perspektiva FK Sarajevo?

Vincent Tan (Foto: Arhiv/Klix.ba)

U utorak je američki portal Bloomber objavio kako malezijski miljarder Vincent Tan odustaje od ulaganja u FK Sarajevo, a većinski vlasnik Bordo tima u srijedu je to djelimično demantovao. Naglasio je kako ne namjerava prodavati nijedan klub, osim ako za to ne dobije primamljivu ponudu. Ipak, jasno je kako u budućnosti ne planira ulagati mnogo u Bordo tim. Osim toga, ozbiljan medij ne bi bez argumenata objavio ovu informaciju. Dakako, to je bila poruka za potencijalne ulagače da postoji šansa za nove investicije u nogomet. Jasno je i da je to istovremeno bila poruka Kenu Choou koji u ime Tana vodi sportske poslove u Cardiffu, Kortrijku i Sarajevu da malezijski miljarder nije zadovoljan urađenim.

U utorak je američki portal Bloomber objavio kako malezijski miljarder Vincent Tan odustaje od ulaganja u FK Sarajevo, a većinski vlasnik Bordo tima u srijedu je to djelimično demantovao. Naglasio je kako ne namjerava prodavati nijedan klub, osim ako za to ne dobije primamljivu ponudu. Ipak, jasno je kako u budućnosti ne planira ulagati mnogo u Bordo tim. Osim toga, ozbiljan medij ne bi bez argumenata objavio ovu informaciju. Dakako, to je bila poruka za potencijalne ulagače da postoji šansa za nove investicije u nogomet. Jasno je i da je to istovremeno bila poruka Kenu Choou koji u ime Tana vodi sportske poslove u Cardiffu, Kortrijku i Sarajevu da malezijski miljarder nije zadovoljan urađenim.