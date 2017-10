Hercegovački derbi između Širokog i Zrinjskog na Pecari, Sarajevo protiv Čelika

Derbi 13. kola BHT Premijer lige za prevlast na tabeli igraju Široki Brijeg i Zrinjski na stadionu Pecara od 16:30 sati. Lidersku poziciju nakon jučerašnje domaće pobjede protiv Mladosti iz Doboja kod Kaknja preuzeo je Željezničar, a i Zrinjski i Široki imaju šansu da preuzmu prvo mjesto.

Jučerašnji dan BHT Premijer lige obilježile su četiri pobjede domaćina ostvarene u isto toliko odigranih mečeva, a nisu male šanse i da danas samo domaćini slave. Više se to odnosi na meč između Sarajeva i Čelika, dok je teško prognozirati ko će slaviti u hercegovačkom derbiju između Širokog i Zrinjskog.Prvi meč ova dva tima u sezoni odigran na stadionu Pod Bijelim brijegom u Mostaru pripao je Plemićima koji su slavili zahvaljujući pogotku Tonija Jovića iz penala. Taj meć bio je izuzetak u odnosu na ono što smo navikli u mečevima ova dva tima, a to je veliki broj golova, preokreti, uzbuđenja...Široki u meč ulazi s nizom od četiri uzastopne ligaške pobjede, a s eventualnom pobjedom će se izjednačiti sa Željezničarom na prvom mjestu tabele. Ekipa Gorana Sablića je pokazala da u ovoj sezoni, nakon osvajanja Kupa BiH u prošloj sezoni, može otići daleko i u ligi.Uzmemo li u obzir činjenicu da je Široki na domaćem terenu sve utakmice pobijedio i da je četiri meča u kojima nije ostvario pobjedu igrao na strani protiv Sarajeva (poraz), Željezničara (remi), Zrinjskog (poraz) i GOŠK-a (poraz), onda nije teško zaključiti da ovaj tim igra odličnu sezonu.Zrinjski je prije tri kola slavio na Grbavici protiv Željezničara i djelovao je nezaustavljivo, ali je nakon toga povezao remi protiv Borca i poraz od Sarajevu, a oba kiksa stigla su na domaćem terenu. To je istopilo bodovnu razliku u odnosu na konkurenciju i Plemići ovaj meč ne dočekuju na prvom mjestu tabele što je bila navika aktuelnog prvaka BiH.Otežavajuća okolnost za Blaža Sliškovića je ta što zbog suspenzija ne može računati na veznjake Marka Perišića i Marijana Ćavara.Sve osim pobjede Sarajeva protiv Čelika na Koševu bila bi katastrofa za Bordo tim. To je poručio i trener Husref Musemić koji je pobjedom protiv Zrinjskog u prošlom kolu pokazao da Sarajevo ni u ovoj sezoni nije otpisano iz borbe za titulu.U slučaju pobjede Sarajeva, koje ima niz od dvije ligaške pobjede, te u slučaju da Široki savlada Zrinjski, Sarajevo će stići na samo pet bodova zaostatka u odnosu na lidera.Čelik je u prošlom kolu savladao Borac na domaćem terenu i tako pobjegao iz zone za ispadanje. I ovo kolo će okončati iznad zone za ispadanje, jer je Sloboba jučer poražena od Radnika u Bijeljini.Zeničani su svjesni da na Koševo dolaze kao totalni autsajder, ali tradicija govori da je Čelik i takav obično znao biti jako opasan po Bordo tim.