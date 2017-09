Henry: Aguero je napadač svjetske klase, Lukaku, Kane i Morata još uvijek nisu

Foto: EPA-EFE

Thierry Henry smatra da je Sergio Aguero jedini napadač svjetske klase u Premiershipu, dok Alvaro Morata, Harry Kane i Romelu Lukaku to još uvijek nisu.

Ova četiri igrača iza sebe imaju sjajan vikend u kojem su svojim timovima osigurali važne pobjede. Aguero, Morata i Lukaku nakon prvih šest kola na svom kontu imaju po šest pogodaka, dok je Kane odmah iza njih s postignuta četiri pogotka.



Legendarni napadač Arsenala smatra da je Aguero jedini napadač svjetske klase među spomenuta četiri igrača te smatra da preostaloj trojici treba još vremena da to postanu, ali su jako blizu.



"Najbliži koji je bio ili koji jeste ili koji će biti svjetska klasa je Aguero, zbog svega onoga što je uradio u Premier ligi, iz godine u godinu. On je osvojio Premiership i igrao finale Svjetskog prvenstva, konstantan je već godinama i zbog toga ga morate poštovati. Mislim da ponekad zaboravimo na Aguera kao da on nije igrač svjetske klase, ali njegova statistika pokazuje da je on zapravo najbolji", kazao je Henry za Sky Sports.



Nakon toga, osvrnuo se na preostalu trojicu spomenutih igrača te istakao zbog čega oni još uvijek ne spadaju u kategoriju igrača svjetske klase.



"Ostala trojica mogu postati igrači svjetske klase, ali to još uvijek nisu. Lukaku je tek stigao u Manchester United i još uvijek nije igrao u Ligi prvaka. Kane je u ovom takmičenju igrao kratko, dok je Morata u Chelsea stigao kao rezervni napadač Real Madrida. Morata i Lukaku će pokušati napraviti od Chelseaja, odnosno Manchester Uniteda svoje klubove, kao što je Aguero ranije uradio sa Manchester Cityjem s kojim je osvojio titulu prvaka u Engleskoj", smatra Henry.



Na Henryjevu priču nadovezala se i legenda Liverpoola Jamie Carragher koji smatra da je svako ko spada među dva, tri najbolja igrača na svojoj poziciji zapravo svjetska klasa.



"Neki ljudi za mnogo igrača kažu da su svjetska klasa, dok drugi kažu da su to samo Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Mislim da ste vjerovatno imali 25-30 igrača u bilo kojem trenutku koji su svjetske klase, ali ukoliko ste među dva ili tri najbolja igrača na vašoj poziciji u jednom trenutku, onda ste svjetska klasa", završio je Carragher.