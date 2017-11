Hazard: Ispunjenje sna bi bilo trenirati pod vodstvom Zidanea, on je moj idol

Eden Hazard (Foto: EPA-EFE)

Nogometaš Chelseaja i kapiten reprezentacije Belgije Eden Hazard u izjavi za belgijske medije kazao je da bi volio u budućnosti sarađivati sa Zinedineom Zidaneom, ali da je trenutno sretan u Londonu.

Hazard je rekao da je francuskog stručnjaka cijenio kao nogometaša ali nije mogao sa sigurnošću potvrditi da će u budućnosti sarađivati s njim, nego je to isključivo njegova želja.



"Svi znaju koliko sam cijenio Zidanea kao nogometaša, ali i kao menadžera. On je moj idol. Ne znam šta će se desiti u budućnosti, ali igrati pod vodstvom takvog trenera bi bilo ispunjenje snova", rekao je Hazard.



Novinare iz Belgije odmah je zanimalo da li to znači i Hazardov odlazak iz Chelseaja, što je on odmah demantovao i rekao da je sretan u Londonu.



"Uživam u Chelseaju, imam još mnogo stvari koje želim postići s njima i fokusiran sam na igre u trenutnom klubu", kazao je Hazard.



Za kraj, nije bilo dvojbe na pitanje da li bi u budućnosti opet želio sarađivati s Joseom Mourinhom koji je sada menadžer Manchester Uniteda.



"Naravno. Volim se suočiti s njim kao protivnikom, a ako budemo radili zajedno u budućnosti to će mi biti zadovoljstvo", završio je nogometaš Chelseaja.