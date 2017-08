Hat-trick Falcaa u trijumfu Monaca u Dijonu

Foto: AFP

Nogometaši Monaca pobijedili su na Gaston Gerard stadionu u okviru drugog kola Ligue 1 ekipu Dijona rezultatom 4:1.

Već u trećoj minuti Falcao je doveo goste u vodstvo na asistenciju Glika, a do kraja poluvremena domaći golman je morao još dva puta vaditi loptu iz mreže.



Prvo je Jemerson iskoristio dodavanje Moutinha, a onda je danas sjajni Falcao pogodio na asistenciju Diakhabyja.



Dvije minute prije kraja veoma sadržajnog prvog poluvremena Said je iskoristio dodavanje Amalfitana i smanjio na 3:1.



U šestom minuti nastavka fenomenalni Falcao postiže hat-trick, ovaj put na asistenciju Lemara.



Do kraja meča obje ekipe su mogle postići još poneki gol, ali rezultat od 4:1 se nije mijenjao.