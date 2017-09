Hat-trick Delaneyja u pobjedi Danske u Armeniji, Azerbejdžan razbio San Marino

Nogometaši Danske pobijedili su u Yerevanu u okviru 8. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo selekciju Armenije rezultatom 4:1.

Nogometaši Danske pobijedili su u Yerevanu u okviru 8. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo selekciju Armenije rezultatom 4:1.

Već u šestoj minuti Koryan je došao do lopte i uputio snažan udarac s velike udaljenosti. Lopta je našla put do rašlji pa je Schmeichel bio nemoćan i domaći su poveli s 1:0.Ipak, samo 11 minuta kasnije Danci su izjednačili. Savršenu dugu loptu je poslao Dalsgaard. Pratio ju je Delaney, skočio visoko i glavom iz blizine matirao Meliksetyana.Već u narednom napadu mogli su gosti do preokreta, ali je Jorgensen pucao malo iznad gola.Međutim, deset minuta kasnije Eriksen je postigao sjajan gol iz slobodnog udarca za 1:2.Danci su i u nastavku bili opasni, a da nije njegova noć Jorgensen je potvrdio u 71. minuti nakon što mu je golman fantastično odbranio šut iz blizine.Fantastični Delaney je potom postigao još dva gola za konačnih 1:4.Danska se uz utakmicu više probila na prvo mjesto grupe E, dok je Armenija ostala petoplasirana selekcija.Azerbejdžan je u Bakuu pobijedio San Marino rezultatom 5:1.Izmailov je u 20. minuti doveo domaće u vodstvo, a samo pet minuta kasnije Abdullayev je udvostručio prednost i s rezultatom 2:0 otišlo se na odmor.Danas sjajni Izmailov je ponovo pogodio u 57. minuti, a na 4:0 povisio je autogolom Cevoli.Počasni gol za San Marino postigao je Palazzi u 74. minuti., dok je konačnih 5:1 postavio Sadygov.Azerbejdžan se s novom pobjedom probio se na treće mjesto grupe C s utakmicom više, dok je San Marino i dalje bez osvojenog boda.