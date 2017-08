Halilhodžić ostaje na klupi Japana čak i ako izgubi od Australije

Foto: EPA

Vahid Halilhodžić ostaje na poziciji selektora Japana bez obira na ishod susreta protiv Australije u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Vahid Halilhodžić ostaje na poziciji selektora Japana bez obira na ishod susreta protiv Australije u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

To je izjavio tehnički direktor Nogometnog saveza Japana Akira Nishino nakon što su se pojavile priče da će naš stručnjak dobiti otkaz ukoliko izgubi 31. augusta ove godine od Australije.



Japanu treba pobjeda u Saitami kako bi se šesti put uzastopno plasirao na Mundijal.



No, ukoliko Australija slavi, Japan bi morao u gostima savladati Saudijsku Arabiju pet dana kasnije za plasman u Rusiju.



"Mi smo uz našeg selektora bez obzira na ishod meča sa Australijom. Halilhodžić će nas voditi sigurno do kraja kvalifikacija", izjavio je Nishino za japanske medije.