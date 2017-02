Hadžikadunić potpisao za Radnički: Obavio sam dobre pripreme, drago mi je što sam s Travančićem

Bh. nogometaš Elmin Hadžikadunić potpisao je ugovor sa Radničkim iz Niša te se tako pridružio prijatelju i nekadašnjem igraču FK Sarajevo Anidu Travančiću.

Elmin Hadžikadunić

Hadžikadunić je potpisao jednogodišnji ugovor s Radničkim te se nada da će dobiti priliku da se dokaže.



"Dobro sam odradio pripreme iako sam pauzirao desetak dana zbog povrede stopala, ali je sada sve uredu. Očekujem određenu minutažu u ovoj sezoni, nadam se da ću je dobiti od trenera Milana Rastavca", izjavio je Hadžikadunić.



O srbijanskoj Super Ligi ima pozitivno mišljenje, posebno zbog velikana Crvene zvezde i Partizana.



"Partizan i Zvezdu veoma poštujem, to su veliki klubovi, ali nikom ne dam previše respekta. Ovdje se igra brži nogomet nego u BiH, ali je situacija slična, ima klubova koji nose ligu, dok su ostali prosječni", rekao je mladi nogometaš.



Ugovor s Radničkim smatra korakom naprijed u karijeri.



"Dolazak u Radnički mi mnogo znači, izronio sam sa samog dna, bio sam potpuno pao, tako da mi je ovo odskočna daska za dalje. Radi se o dobrom klubu u kojem mogu napredovati, a ako me zdravlje posluži, želja mi je da odem u neki evropski klub", kazao je Hadžikadunić.



On se priključio svom prijatelju Anidu Travančiću, koji je također član Radničkog.



"Puno mi znači to što je Anid sa mnom, znamo se dugo i pomaže mi u svemu", dodao je osamnaestogodišnji krilni igrač.



Elmin se nada da će zaslužiti poziv u reprezentaciju BiH, a ranije je bio član U16 i U17 selekcija.



"Naravno, želim se dobrim igrama ponovo nametnuti i izboriti mjesto u reprezentaciji", završio je Hadžikadunić.