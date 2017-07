Hadžić: Hvala treneru na prilici, uvijek ću davati sve od sebe

Nedim Hadžić

Na nedjeljnoj utakmici protiv Čelika, svoj prvijenac u dresu prvog tima FK Sarajevo postigao je Nedim Hadžić. Ovaj talentovani napadač, koji je rođen 1999. godine, postigao je tako svoj prvi gol u drugom ovosezonskom nastupu. Za zvaničnu stranicu Bordo kluba je prenio svoje viđenje susreta protiv Čelika.

“U najavi utakmice smo rekli da nas očekuje jedna teška utakmica, što se i ispostavilo. Bez obzira na stanje u Čeliku, za svaki klub u Bosni i Hercegovini je veliki motiv kada igra protiv FK Sarajevo, počevši od najmlađih uzrasta pa sve do seniora. Domaći teren, publika, sve je to išlo u korist Čelika, međutim mi smo odigrali jednu solidnu utakmicu i ostvarili jako bitnu pobjedu. Smatram da smo trebali postići još koji gol i ubjedljivije slaviti. Koristim priliku da se zahvalim našim navijačima na odličnoj podršci na Bilinom Polju”, rekao je Hadžić, osvrnuvši se na svoj gol, koji je postigao u 76. minuti susreta.



“Presretan sam zbog postignutog gola i to je jedan od najljepših trenutaka u mom životu do sada. Kada mi je Amar gurnuo loptu, pogledao sam prema golu, vidio sam da je golman malo izašao i da ima prostora u daljem uglu gola, gdje sam i šutirao. Neopisiv je osjećaj postići gol za Sarajevo. Zahvalan sam treneru na ukazanoj prilici i uvijek ću davati sve od sebe za ovaj dres”, istakao je mladi nogometaš.



Mladi prvotimac FK Sarajevo dobio je žuti karton zbog radovanja poslije gola.



“Jednostavno, bilo je teško emocije zadržati za sebe poslije gola. Kada čitav svoj život trenirate za onaj trenutak da postignete gol u dresu kluba kojeg volite i kada se to dogodi emocije nadvladaju razum i nisam nipošto htio nekoga iz domaće publike da isprovociram. Hvala Bogu pa je taj prvi gol sada iza mene i nošen tim iskustvom vjerujem da se takva reakcija neće ponoviti.”, izjavio je Hadžić.



U narednom kolu Sarajevo na Koševu dočekuje GOŠK, a Nedim priželjkuje novu pobjedu.



“Igramo protiv novajlije u Premijer ligi, ali sigurno ekipe koja posjeduje određeni kvalitet. U ovoj sedmici ćemo se spremiti za tu utakmicu, analizirati njihove prve dvije utakmice u dosadašnjem toku sezone i vjerujem jako dobro pripremljeni ući u taj susret i ostvariti novu pobjedu”, zaključio je Hadžić.