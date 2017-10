Guardiola: Za mučenje s Wolverhamptonom kriva je lopta, svi su bili u čudu

Foto: EPA-EFE

Nogometaši Manchester Cityja su tek nakon jedanaesteraca prošli drugoligaša Wolverhampton u Liga kupu.

Ekipa menadžera Pepa Guardiole u 120 minuta na svom Etihadu nije uspjela postići gol, a Španac je za to okrivio loptu.



"To nije prihvatljivo. Lopta nije bila prihvatljiva za ovakav meč. Nije bila dobra, bila je vrlo lagana i kretala se nekontrolisano. S takvom loptom nije moguće postići gol. To kažem jer smo pobijedili, ne tražim izgovore", poručio je Guardiola.



S druge strane, u devet kola Premiershipa City je postigao 32 pogotka.



"Svi moji igrači bili su čudu. Žao mi je što Carabao Cup nema ozbiljnu loptu za ozbiljno takmičenje. To je u cilju marketinga, novca, ok, ali to nije prihvatljivo jer nema težinu, ništa", istakao je Guardiola.