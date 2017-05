Uoči finalne utakmice Kupa grada u fudbalu gradonačelnik Igor Radojičić priredio je prijem za učesnike finala - fudbalere Borca i Krupe. Po završetku prijema, Radojičić je rekao da je finalna utakmica Kupa grada kruna vrlo uspješne sezone za oba kluba.

Uoči finalne utakmice Kupa grada u fudbalu gradonačelnik Igor Radojičić priredio je prijem za učesnike finala - fudbalere Borca i Krupe. Po završetku prijema, Radojičić je rekao da je finalna utakmica Kupa grada kruna vrlo uspješne sezone za oba kluba.

“Drago mi je da smo danas svi zajedno u Gradskoj upravi i želim da uputim čestitke i Borcu i Krupi na zaista sjajnim rezultatima u sezoni koja je za nama. Prvi put Banja Luka će od naredne sezone imati dva premijerligaša i to nas posebno raduje. Grad Banja Luka čini sve što može da obezbijedi adekvatne uslove za treniranje našim klubovima, a mislim da se izgradnja pomoćnog terena kod Gradskog stadiona pokazala kao pun pogodak”, rekao je Radojičić.



Trener Krupe Slobodan Starčević je istakao da je radostan zbog uspjeha Krupe i Borca i zbog toga što će naš grad konačno imati dva kluba u najjačem rangu takmičenja.



“To je veliki dobitak za sve nas. Nisu u pitanju samo seniorske ekipe, već i podmladak. Oko 500 djece imat će razlog više da trenira i igra u jakoj konkurenciji”, naveo je Starčević i dodao da će Krupa u finalu nastupiti u najjačem sastavu, bez obzira na to što za vikend ima obaveze u Premijer ligi.



Šef stručnog štaba Borca Vule Trivunović je rekao da je sutrašnja utakmica idealna prilika za Borac da vidi gdje se trenutno nalazi u odnosu na premijerligaše.



“Raduje me činjenica da je Borac još prije mjesec dana osigurao povratak u Premijer ligu, a drago mi je i da je kolega Starčević ostvario odlične rezultate sa Krupom. Vjerujem da će ovi uspjesi biti dodatni podstrek i jednima i drugim da na dostojan način iduće sezone reprezentujemo naš grad u Premijer ligi, te da jedni drugima budemo samo još veći motiv za bolje rezultate”, zaključio je Trivunović.



Finalna utakmica Kupa grada bit će odigrana 25. maja, na Gradskom stadionu, sa početkom u 19:30 sati.