Četrdesetpetogodišnji golman engleskog petoligaša Sutton Uniteda Wayne Shaw je napustio klub nakon sinoćnje utakmice osmine finala FA Cupa i poraza od Arsenala.

Shaw je tokom utakmice snimljen kako jede pitu, zbog čega je privukao veliku pažnju. Međutim, otkriveno je da je u kladionici Sun Bets nešto ranije ponuđena kvota 8 na opkladu da će vremešni golman težak 127 kg pojesti pitu, a nakon što je određena grupa ljudi uplatila novac i dobila veći iznos, pokrenuta je istraga Golman je danas napustio klub nakon što je to od njega zatražila uprava Suttona."Ono što se dogodilo sinoć nam ne ide na ruku. Wayne je napravio grešku i platit će cijenu za to. Da me je pitao prije nego je ovo učinio, rekao bih mu da ne radi ovakve stvari. Razgovarao sam s njim, veoma je tužan", izjavio je menadžer Suttona Paul Doswell.