Golman Suttona otkrio: Pojeo burek tokom meča protiv Arsenala zbog opklade

Sutton United je sinoć izgubio od Arsenala rezultatom 2:0 u osmini finala FA Cupa, ali zvijezde večeri nisu bili ni Theo Walcott, ni Alexis Sanchez, već rezervni golman domaćina Wayne Shaw.

Shaw je igrao u omladinskim kategorijama Southamptona sa Shearerom

Četrdesetpetogodišnji Shaw, koji je sa 127 kg najteži čuvar mreže u Velikoj Britaniji, sinoć je u finišu utakmice snimljen kako jede burek.Golman Suttona, koji je u omladinskim kategorijama Southamptona igrao zajedno i sa velikim Alanom Shearerom, je u intervjuu za Good Morning Britain pojasnio zašto je to učinio."Znam da nama igračima nije dozvoljeno da se kladimo, ali su mi saigrači prije utakmice rekli da je kvota 8 da ću pojesti pitu tokom meča. Rekao sam im da nisam jeo ništa čitav dan i da bih mogao pojesti burek ako baš ogladnim. Na poluvremenu sam otišao u kuhinju i uzeo burek, a s obzirom da su na kraju meča sve tri izmjene bile izvršene, a i gubili smo 2:0 i rekao sam sebi 'što da ne', te sam uzeo burek i pojeo ga. Neka se oni koji su se kladili na to obraduju. Mislim da su se neki moji saigrači i navijači ekipe kladili na to. Ja nisam", rekao je Shaw.Ipak, danas je zbog tog njegovog priznanja otvorena istraga. Sun Bets, kladionica koja je ponudila kvotu 8 na ovu opkladu je ujedno i sponzor kluba i ona je obuhvaćena istragom zajedno sa Shawom i ljudima koji su dobili novac.Sun Bets je objavio kako je isplatio petocifrenu sumu dobitnicima.