U desetom kolu španske La Lige Girona je dočekala Real Madrid i slavila je rezultatom 2:1.

Portu se nalazio u ofsajdu kada je postigao pogodak

Meč koji je bio više od igre s obzirom na političku situaciju u Španiji pružio nam je mnogo uzbuđenja.I dok su na tribinama navijači Girone razvili katalonske, a Reala španske zastave, na terenu se vodio pravi mali rat.Domaćin je imao prvu veliku priliku u 11. minuti kada je Maffeo ššutirao, ali je lopta pogodila stativu. U nastavku akcije nakon kontranapada Ronaldo je šutirao, Bono je kratko odbio loptu do Isca koji postiže pogodak za vodstvo Kraljeva.Potom je Ronaldo imao veliku priliku u 26. minuti , ali je Bono sjajno odbranio njegov udarac.Drugi put okvir Realovog gola se zatresao u 36. minuti kada je Portu pogodio stativu., a samo tri minute kasnije Aday je šutirao iz slobodnog udarca, ali je lopta otišla preko prečke.Girona je početkom drugog poluvremena u razmaku od samo četiri minute došla do preokreta.Najprije je u 54. minuti lopta nekako stigla o Stuanija u kaznenom prostoru Reala, a Urugvajac matira Casillu za 1:1.Ključni trenutak na meču desio se u 58. minuti. Najprije je Stuani šutirao iskosa sa lijeve strane, Casilla je odbranio, lopta je došla do Maffea koji šutira, a Portu je petom iz peterca postigao pogodak.Svi igrači Reala su tražili ofsajd, ali je sudija Hernandez priznao pogodak iako je pogriješio s obzirom da je napač katalonske ekipe bio u nedozvoljenoj poziciji.Real je nakon primljenog pogotka svim silama pokušao doći do pogotka, ali nije u tome uspio. U 83. minuti Lucas je postigao pogodak, ali je on poništen zbog ofsajda.Real sada za Barcelonom zaostaje osam bodova i bit će mu potrebno čudo da odbrani titulu prvaka Španije.