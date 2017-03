Franić: Pobjedom bismo Slobodi odmakli pet bodova, to nam je veliki motiv

Domagoj Franić

Domagoj Franić je došao kao prilična nepoznanica u Radnik, ali je odmah zauzeo mjesto u prvih jedanaest i u tri odigrane utakmice je pokazao odličan kvalitet.

Domagoj Franić je došao kao prilična nepoznanica u Radnik, ali je odmah zauzeo mjesto u prvih jedanaest i u tri odigrane utakmice je pokazao odličan kvalitet.

Kao nagrada za dobre nastupe stigao je gol protiv Željezničara, koji je na njega dodatno skrenuo pažnju javnosti.



"Po mom mišljenju Željezničar je najkvalitetnija ekipa u ligi. Cilj nam je bio da ne primimo gol, ali je utakmica bila takva da su se prilike pred oba gola smjenjivale. Naš prvi gol je posljedica odličnog centaršuta Beširovića, dok su ostali visoki momci Obradović, Bajić i Krsmanović odvlačili igrače Željezničara. Gol mi puno znači na planu samopouzdanja, ali bi mi mnogo draže bilo da smo uspjeli pobijediti", završava priču o prethodnoj utakmici štoper Radnika.



Od dolaska u klub trener Nebojša Milošević je insistirao na dovođenju ljevonogog štopera, a dosadašnjim partijama Franić je uspio nadomjestiti odlazak Jakovljevića ove zime.



"Sa ligom sam bio upoznat jer mnoštvo mojih ranijih saigrača nastupa u Premijer ligi. Svi su me oni savjetovali i savjete obilato koristim. Također, mnogo mi znači igranje i savjeti koje dobijam od Bajića i Kosorića. Liga je teška, ekipe su izjednačene po kvalitetu i do samog kraja će biti neizvjesna borba za titulu i Evropu. Moram napomenuti i to da su me svi u klubu i gradu odlično primili. Konačno sam uspio vidjeti Bijeljinu bez snijega, super je grad, ljudi su pristupačni i pristojni, pa se već osjećam kao kod kuće", kaže ovaj Splićanin koji na jadranskoj obali nije navikao na duge i hladne zime kakva je bila ova.



U subotu na Gradski stadion dolazi Sloboda. Trener Slobode Jagodić je bio u Bijeljini i pratio utakmicu sa Željezničarom. O sljedećem rivalu Franić kaže sljedeće:



"Ušli smo u raspored utakmica srijeda-subota. Sloboda nije imala obaveze u Kupu BiH. Sa druge strane, nekoliko naših igrača se vraća u tim. Već sam rekao da su sve ekipe u ligi približnog kvaliteta, jedna greška ili pad koncentracije odlučuju. Naše je da u utakmicu uđemo spremni od prvog minuta, a publika koja nas prati zna da na terenu dajemo sve od sebe i to mnogo cijeni. Obezbjedili smo plasman u plej-of, a eventualnom pobjedom bismo Slobodi odmakli pet bodova. To nam je jako veliki motiv, pa pozivam sve navijače Radnika da dođu u subotu i pomognu nam da dođemo do nova tri boda", zaključuje Franić.



Utakmica Radnik – Sloboda se igra u subotu sa početkom u 15:00. Cijena ulaznice je 5 KM.