U grupi A postignuti su sljedeći rezultati: Bugarska – Švedska 3:2, Francuska – Holandija 4:0 i Luksemburg – Bjelorusija 1:0. U grupi B: Mađarska – Latvija 3:1, Portugal – Farski Otoci 5:1 i Švicarska – Andora 3:0.Švedska je u Sofiju stigla s namjerom da ostvari dobar rezultat i ostane na vrhu svoje grupe gdje vodi bitku s Francuskom za prvo mjesto. Ipak, već u 12. minuti Manolev dovodi domaće u vodstvo od 1:0.Samo četiri minute poslije Forsberg s jedanaest metara nije uspio postići pogodak za goste. No, Lustig u 29 .minuti pogađa za 1:1. Vodstvo domaćima vraća Kostadinov u 33. minuti, a Berg je u finišu prvog dijela precizan za 2:2 što je bio rezultat na poluvremenu. U 79. minuti Chochev je pogodio za 3:2.Domaći su imali vodstvo deset minuta do kraja. Sačuvali su ga i upisali iznenađujuću pobjedu.Trikolorima je na noge stigla Holandija, a meč je odigran u Parizu. Prije ovog dvoboja Francuzi su skupili 13, a njihovi suparnici tri boda manje. Domaći su težili da u prvom dijelu postignu pogodak, a uspjeli su u 14. minuti kada je pogodio Griezmann za 1:0.Domaći su i u nastavku tražili drugi gol, a uspjeli su u 73. minuti kada je Lemar pogodio za 2:0. Prethodno je kod gostiju Strootman dobio drugi žuti karton i morao je napustiti igru. Do kraja meča Trikolori u 88. minuti preko Lemara postižu i treći pogodak, a konačnih 4:0 postavlja Lottin u 90. minuti. Izuzetno važan trijumf domaćih koji su ostali usamljeni na liderskoj poziciji nakon kiksa Švedske.U utakmici između Luksemburga i Bjelorusije nije bilo golova nakon prvih 45 minuta. U nastavku domaći u 60. minuti preko Da Mota dolaze do vodstva od 1:0. Rezultat se do kraja meča nije mijenjao.Mađarska je pobijedila Litvaniju rezultatom 3:1. U 6. minuti Kadar pogađa za 1:0, a vodstvo je udvostručio Szala dvadeset minuta poslije. Ipak, do kraja prvog dijela gosti preko Friemanisa smanjuju na 2:1. U drugom poluvremenu Solovjovs pogađa svoju mrežu u 68. minuti za konačnih 3:1.Portugal je golovima Ronalda u u 3. i 29. minuti poveo protiv Farskih Otoka 2:0. No, u 38. minuti Jakobsen smanjuje na 2:1 što je bio rezulatt prvog dijela.Carvalho je u 58. minuti pogodio za 3:1, a četvrti pogodak Portugala postigao je Ronaldo u 65. minuti. Igrao se 84. minut kada Oliveira pogađa za konačnih 5:1.Lider grupe B, reprezentacija Švicarske, bila je veliki favorit u dvoboju s Andorom. Nakon prvog poluvremena domaći su vodili rezultatom 1:0, a jedini pogodak postigao je Seferović u 43. minuti. Isti igrač je u 62. minuti pogodio za 2:0, a Lichtsteiner je pet minuta poslije postavio krajnji rezultat 3:0. Švicarska nastavlja sigurno koračati ka Mundijalu.